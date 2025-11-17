家樂福「1隱藏版」服務曝光！ 婆媽大讚：好划算





賣場不只是量販店，還祭出奇招搶客！好市多以試吃聞名、全聯主打親民價，日前有網友發現，家樂福推出「1隱藏版」服務，不只當場能採買新鮮肉品，還能當場享受「專人服務」，讓他忍不住大讚「真的超划算的！」

日前台北市一名網友在Threads上，分享自己在家樂福內湖行善路店，享受「代煎牛排」服務，不僅不加錢，加料一顆荷包蛋只要15元，只見專業師傅在鐵板前代煎牛排，切成塊狀骰子牛，讓他忍不住大讚超推，他寫道：「自從上個月發現家樂褔的代煎牛排服務，每週報到。新鮮、好吃、便宜，推！澳洲牛排216+荷包蛋15=231元」。

許多網友看了以後紛紛大讚「這個很棒！有在家煎過牛排的都知道，飛濺在廚房的油污要清理起來，比煎牛排的時間還長，這邊完全省下這些功夫，乾淨又衛生」、「交給專業的來」、「超划算的，等於是吃到肉原本的價值，去餐廳吃還有其他的費用含在內」、「這屌打夜市骰子牛吧」、「經過有看到，而且煎的還不錯！！」、「2、3月份去彰化家樂福有附馬鈴薯蔬菜，不知道現在還有沒有」。

還有人說愛美也有代客料理服務「板橋愛買一直都有啊，加套餐30元，多一個蛋一個青菜一碗白飯，我是覺得魚的代客料理最划算」。

據悉，家樂福自2024年就推出代客現煎牛排服務，全台32間分店都有提供代客現間牛排，不僅如此，根據家樂福官網貼心服務列表，還有廢四機回收服務、二手3C變購物金、便當訂購服務、傢俱商品宅配服務、免費魚和肉類切割、派對外燴、家電延長保固服務等等，不過服務項目因各店實際狀況而有所不同，詳情請洽詢各店服務台。

（封面圖／翻攝《家樂福Carrefour》粉專）

