家樂福15年員工陳彥廷＂高學歷＂ 曝當年沒走電子業原因

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

民眾黨三蘆選區議員初選，素人陳彥廷，以黑馬之姿，爆冷擊敗黃國昌子弟兵周曉芸，民視新聞昨天傍晚獨家找到陳彥廷本尊，他強調會參選到底，不過外界也好奇，高學歷的他，為何畢業至今都在家樂福工作？對此他給了答案，也透露最快周六就會展開第一個選舉行程。





家樂福15年員工陳彥廷「高學歷」 爆冷出線選議員！曝未入業界原因

42歲的陳彥廷在民眾黨三蘆區黨內議員初選獲勝 他接受民視新聞訪問時表示會參選到底









堅定眼神，強調參選到底，現年42歲的陳彥廷，在民眾黨三蘆區黨內初選，爆冷勝出，確定出戰年底議員大選，民視新聞獨家揭露他的神秘面紗後，卻讓外界對他有更多好奇，尤其頂著台大碩士學歷，在家樂福服務長達15年，讓網友頻問為什麼？

家樂福15年員工陳彥廷「高學歷」 爆冷出線選議員！曝未入業界原因

陳彥廷的高學歷曝光引起網友熱烈討論









碰上2010年前後，金融危機，陳彥廷退役後，面臨半年失業，家樂福這一做，就是15年，自稱就讀中央大學電機系、台大光電研究所，網友熱烈討論「這學歷也太強，竟然沒去台積電」、「他很可能是馬英九22K受害者」、「這種人才，脫黨吧！」還有網友翻出，疑似陳彥廷的研究所論文，儘管曾想過要轉職，但現在的陳彥廷，也先從正職轉為兼職。

陳彥廷這回以黑馬之姿，確定代表白營出線三蘆區議員，不過落敗的黃國昌子弟兵周曉芸，卻疑似無處宣洩，一度在超過900人群組，大肆抱怨，對陳彥廷的資歷提出質疑。





家樂福15年員工陳彥廷「高學歷」 爆冷出線選議員！曝未入業界原因

陳彥廷確定代表民眾黨出線三蘆區議員 黨主席黃國昌表示未來會同台助選









曾向媒體表示，想加陳彥廷的Line卻沒機會，但兩人近期在黨中央見到面，至今依舊沒加好友，周曉芸是否未來會力挺自家人？還有得觀察，不過陳彥廷則大方表示，有機會可以邀請對方站台，至於何時會在三蘆區合體黃國昌？他也透露最快周六有機會展開第一個競選行程。

原文出處：家樂福15年員工陳彥廷「高學歷」 爆冷出線選議員！曝未入業界原因

