「家樂福15年員工」打敗白營金釵 民眾黨素人高學歷曝光

民眾黨11日宣布提名純素人陳彥廷挑戰新北第四選區三重蘆洲市議員選舉。（民眾黨、陳彥廷提供）

白營金釵、黨主席黃國昌子弟兵周曉芸在初選意外落馬，敗給家樂福上班15年的素人陳彥廷，引發熱議，媒體人錢怡君也直呼很特別。陳彥廷曾就讀中央電機系，研究所為台大光電。他表示加入民眾黨一年多，參選不是兒戲，會選到底，到時就會減少大賣場的工時。

欲挑戰新北第四選區的黃國昌「五大金釵」之一、黃國昌三重蘆洲服務區主任周曉芸，意外輸給家樂福上班15年的純素人對手陳彥廷。媒體人錢怡君在粉專發文提到，陳彥廷被形容是路人，卻一舉打敗黃國昌子弟兵，跌破大家的眼鏡。看完報導，感覺他真的是好特別的人，有意思！超級素人、高學歷、家樂福員工。她也PO出媒體採訪到的獨家新聞片段，直呼「祝福高票當選！」

根據《民視新聞網》報導，陳彥廷受訪時表示他現年42歲，之前念電機，在家樂福工作了15年，只有做過這個工作。大概去年決定參選，至於為何想出來參選？他說，因為有點年紀，而且最近有在念法律，想要做點事情，「我不是念法律的，我是念理工的！」他直言對政治真的不是很熟，加入民眾黨一年多，覺得柯文哲雖然不是念法律或公共行政，但治理得很好，有藍綠以外的第三勢力也很好。

陳彥廷提到，他40幾年都在三蘆地區生活，初選時沒特別去拜票，因為不曉得民調作業方式，就尊重他們（初選）的作業方式流程。「主席講的也沒錯」，因為前後兩次的結果是不一樣的，對方有質疑，他聽了也覺得好像不是這麼合理。問到會參選到底？「會啊，當然會啊！」畢竟不是說說而已，也不是兒戲，到時候可能就要調配一下，在家樂福可能就不太會待太多，看公司，可以的話儘量減少。

關於跑行程、跟地方人士請益，陳彥廷直言會做，但可能要等到3、4月以後，因為過年前大家沒那麼確定，過年後是比較確定的狀態。黨內就有很多同事可以請益，慢慢都有在認識，覺得可以問他們就很夠了，因為有一些民調作業，去了幾次，常去以後就會認識了。

國民黨前發言人林家興留言直呼，「其實這位真的比較像是正常、典型、理想的民眾黨人，科技又素人。」錢怡君粉專留言區熱議不斷。

