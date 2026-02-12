「家樂福15年員工」陳彥廷獲提民眾黨三蘆區議員！本尊說話了
政治中心／李紹宏報導
民眾黨新北市議員初選爆出大黑馬！民眾黨中央委員會昨（11）日宣布，新北市第四選區（三重、蘆洲）正式提名政治素人陳彥廷。這場初選最受矚目的是，外界原先看好黨主席黃國昌的子弟兵、擁有「四大金釵」稱號的周曉芸能輕鬆勝出，孰料最終由在家樂福工作15年的陳彥廷成功突圍。陳彥廷強調，不是說說，也不是兒戲，一定會參選到底。
針對此次初選結果，民眾黨選決會特別說明，負責執行民調的世新大學民調中心指出，雖然兩套樣本的支持度呈現數據差異，但經檢核後確認皆在統計誤差範圍內，並無異常狀況，因此決定合併計算調查結果。民眾黨最終依據民調結論，正式提名陳彥廷代表民眾黨參選三蘆區議員。
現年42歲的陳彥廷，學經歷背景相當特殊，是台灣大學光電研究所碩士，於家樂福服務長達15年，加入民眾黨僅約一年多。
根據《民視新聞網》報導，陳彥廷受訪時指出，參選初衷只是「想做點事情」，去年才下定決心投入選舉。對於外界關注他能否堅持下去，陳彥廷眼神堅定地表示，既然獲得黨部提名，他絕對會「參選到底」，強調這一切絕非兒戲，更不是說說而已。
事實上，相較於陳彥廷的勝選宣言，初選失利的四大金釵周曉芸表現得相當不平靜。據悉，周曉芸社群媒體中大吐苦水，甚至對陳彥廷語帶嘲諷，引發黨內前輩朱蕙蓉不滿，直言周曉芸應展現民主風度。對於子弟兵意外落馬，黨主席黃國昌展現團結態度，他強調「只要是黨提名的同志，大家都會一起輔選，這沒有問題。」
