家樂福18歲員工跳舞影片爆紅！店長決定「聘請保全保護她」

拉瓦爾（Laval）被視為法國最無聊的小鎮，不過近期湧進人潮，男女老少只為到家樂福（Carrefour）一睹一名18歲女店員風采；原來該名女店員近期開始在社群分享店內與同事跳舞片段，熱情與姣好外貌引起全球網友關注，而店家隨之爆紅，店長決定聘請一名保全來保護她。

根據英國《每日郵報》，法國一名18歲女子萊奧妮（Leonie）在法國西部拉瓦爾的一家家樂福超市兼職，近期她頻繁於社群分享與同事跳舞片段，不僅肢體大方，表情也活潑有自信，青春熱情的心，與其姣好的外貌吸引網友關注。

萊奧妮影片累計吸引百萬次觀看，家樂福管理人員表示，這些影片都是今年發布的，起初只是為了提升店家的知名度，未料許多網友對萊奧妮的外表和才華讚不絕口，爆紅之後，大批「Z世代」粉絲湧向拉瓦爾鎮，希望能來到店內親眼見到萊奧妮，更有母親帶孩子只買了1件商品就去她的收銀台結帳。

萊奧妮不僅讓拉瓦爾、店鋪名聲大噪， 家樂福首席執行官亞歷山大．邦帕德（Alexandre Bompard）也親自探訪，並與萊奧妮和其他員工一起拍攝了一段影片； 該店家迅速成名，店長安吉莉克．杜爾尚（Angelique Durchon）表示，「很驚訝地看到一群粉絲來到店裡，高喊萊奧妮的名字」，而「我們決定聘請一名保全來保護這位年輕女子」。



