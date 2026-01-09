家樂福200道年菜創紀錄 好市多線上週慶大出清

採購春節食材，到量販店就能一次買足。家樂福今(2026)年創紀錄推出超過200道年菜選擇，早鳥下單能拿現金折價券，各分店還提供「便利大冰箱」服務，不怕家裡冰箱不夠用。美式連鎖賣場好市多於1月12日舉辦「線上購物10週年慶」，全站逾300件商品打折促銷，黑鑽會員獨享滿萬折880元。大全聯則啟動小時達外送優惠，指定日下單送10%福利點。

團圓圍爐預購年菜輕鬆過好年，家樂福從去(2025)年12月初搶先啟動預購年菜，超過200款選擇更刷新紀錄。2月22日前購入指定年菜，每滿900元就送50元現金折價券，還能用68元加購蒸地瓜。於線上購物或家速配下單，訂購指定年菜滿1,000元折150元，折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券，到店取貨滿900元送50點OPENPOINT。

除了單道料理外，還推出不少套餐組合，像是老協珍開運年菜套組適合5~7人享用，內有佛跳牆、油飯、櫻花鮮干貝飯、小卷炊粉……等，售價僅2,998元。3~4人家庭可選王品嚴選春來福到宴，紅燒獅子頭、桃木燻鴨胸、櫻花蝦米糕、海鮮羹、佛跳牆等菜色只要2,988元。其他還有龍涎居帝王開運年菜組、鄧師傅功夫年菜超值套餐組……等，最高售價都不超過4,000元。

好市多在農曆年節前展開「線上購物10週年慶」，1月12日至18日全站300餘件商品通通折扣出清，黑鑽會員在活動首日獨享「單筆滿萬元現折880元」，且首日用完優惠後，還能在1月13日、15日與所有會員再共享1次優惠，搭配台北富邦好市多聯名卡再拿3%好多金，適合公司行號採購尾牙禮品或家庭採購團圓食材。

大全聯於去年12月10日將商品放上「小時達」平台供民眾選購，包含生鮮、食品、日用品、小家電、餐廚用品……等，目前已經有近2萬款商品可線上下單，1月起每週五、六、日祭出限定活動，單筆購滿799元現折100元，購入指定小家電滿1,000元再賺10%福利點，同樣鎖定春節前的採購需求。

