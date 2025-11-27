家沒了！裹毯子見宏福苑遭火噬 居民舉牌尋親

宏福苑發生重大火災後，居民們裹著毯子，眼睜睜地看著火焰吞噬家園。（圖／路透社）





香港大埔宏福苑昨（26日）晚爆發五級大火，火勢一度蔓延多棟大廈，現場濃煙密布、火光直衝高樓，造成嚴重死傷與大規模疏散，不少居民得知家園陷入火海、親人仍下落不明，在現場情緒激動的相擁痛哭。

根據《香港01》報導，已55人死亡，截至下午3點，另有78人送醫，其中15人情況命危、29人嚴重、18人情況穩定，另有12人已出院。消防人員仍持續在起火大樓內搜索，將被困居民陸續獲救送院，但現在仍是救援困難。

火警發生後，大埔民政處緊急開放多個臨時庇護點，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂與多間附近學校，讓受影響居民暫避。而在中華基督教會馮梁結中學也提供災民暫時棲身，警方也在校內設立登記櫃台，協助處理失聯人口登記工作，目前仍有逾200多人失聯。

有家屬從昨天下午起便與住在宏福苑的親人失去聯繫，雖然四處打電話、跑醫院找人但仍毫無頭緒，只能在避難地點或火場附近高舉手寫牌子，印上親人姓名、年齡與單位號碼，希望有人提供線索。有民眾受訪時坦言：「只想知道他們還在不在」

昨日香港大埔宏福苑及周遭多棟建築發生火災，一名女子在臨時避難所中神情焦急不安。（圖非當事人／路透Tyrone Siu攝）

同時，街坊也自發在網路上建立「報平安表」與共享試算表，供宏福苑各座住戶填寫是否安全、身在何處，但因資訊來自民間、未經官方核實，內容未必完全準確。不少網民與居民仍持續在《香港01》的直播連結與其他社群平台上報告單位被困情況，提供樓層與室號，希望盡快轉達救援單位。

