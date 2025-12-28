家產先選哪一棟？她卡在「可用但不完整」與「喜歡卻住不到」之間

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

家裡分財產，看似是幸運，實際卻讓人更難抉擇。一名剛出社會的女網友發文請益，透露家中準備分配兩棟位於台北市的房產，讓她優先選擇，但在「實際可運用」與「心中理想」之間反覆拉扯，怎麼選都怕後悔。

原PO在Dcard上發文表示，家中近年開始規劃財產分配，包含兩棟房子，因自己剛踏入職場、對房市並不熟悉，面對這樣的重要決定感到相當焦慮。她也補充，家裡不只一個小孩，這次選擇很可能影響未來是否還能分到其他房產，讓壓力倍增。

第一個選項A房，位於台北市國北教大附近，室內坪數約30坪，為屋齡較高的老公寓。原PO指出，家人目前僅先將一半產權給她，另一半須待日後以繼承方式取得，但由於家人並未居住於此，實際使用上相對彈性，未來可自住，也可出租。加上該區具備明星學區條件，且有都更潛力，被視為長期選項之一。不過缺點同樣明顯，距離捷運站步行約8分鐘，位於棕線，樓層低、無電梯、無停車位，屋況老舊，居住舒適度有限。

另一個選項B房，則位於中正紀念堂附近，室內坪數達70坪，距離捷運站僅約1分鐘，且位於紅、綠線交會點，交通條件優越，同樣屬於明星學區，並附有專屬停車位，整體條件明顯優於A房。然而，B房目前由家人長期居住，原PO坦言，若未來結婚或有自住需求，短期內幾乎不可能搬入，除非家人離世，讓她心理上難以承受。

原PO補充，經與家人進一步溝通後才發現，自己先前理解有誤。若選擇A房，僅能自住，即使出租，租金也將由家人收取，但若放棄A房，未來卻不一定還能分到B房，這讓她開始思考，「是不是選A比較保險」。

她坦言，若考量未來可能不長期住在台北市，A房在使用彈性上較符合現實需求，但情感上卻更偏好B房的空間、地段與生活品質，讓她遲遲無法下定決心。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「看你要未來價值還是現金流，選A：可以出租、有現金流，但有稅務問題。選B：價值較高不過提醒一下你收入夠嗎？不動產過戶、非贈與證明沒那麼好拿... 你家人可能要先每年給予244萬給你現金要很充足」、「B,完整的產權」、「基本上沒差繼承的話，你拿到的房地產會有高額的房地合一，走買賣的話才可以避免這問題」。

