「家用廚餘回收」漲定了 業者：估百戶社區每月破萬元
隨著2027年台灣將永久禁用廚餘養豬的政策即將實施，家用廚餘回收的費用也將隨之上漲。回收業者表示，以一百戶社區為例，目前每月收費約6000元，未來可能會突破萬元。面對這一趨勢，立委已建議政府提供廚餘機補助，而經濟部則表示需要進一步評估。民眾也對此感到憂心，擔心大型社區的管理費將因此大幅上漲，每坪費用可能從80元增加到120元。各國廚餘處理方式各有不同，美國多採用廚下研磨機，南韓則使用科技化計量回收系統。
環境部估計，台灣平均每人每年產生96公斤廚餘。針對即將實施的禁令，家用廚餘回收業者吳先生強調，回收費用一定會提高。他解釋道，目前一個擁有100戶的社區每天需要一個50加侖的大廚餘桶，每月費用在桃園市約為4000至5000元，若跨縣市到雙北或新竹則可能達到6000元。而未來費用絕對會超過萬元。
立委邱志偉建議政府對購買廚餘機提供補助。環境部次長沈志修回應表示需要再評估，他解釋使用廚餘機可以在處理過程中將水分乾燥，達到減量效果，從而節省未來的廚餘處理費用，但是否提供補助仍需進一步評估。
各國對廚餘養豬的政策也各不相同。美國各州自行決定，多數禁止或嚴格管制；日本使用環保液體飼料，採用高溫殺菌和乳酸發酵；歐盟禁用生廚餘；南韓則類似台灣，要求蒸煮處理。在家庭廚餘處理方面，南韓採用科技化計量回收，美國家庭普遍安裝廚下水槽研磨機，紐約近期則轉向強制堆肥。日本採用高溫焚化，歐洲捷克則使用地下窗口配合清潔車運載。
台灣民眾目前多採用社區集中回收或追垃圾車的方式處理廚餘。一位民眾表示，大型社區雖然回收方便，但費用必定反映在管理費上，估計每坪費用可能從80元漲到120元。另一位民眾則提到，夏天廚餘不僅會發臭，還會吸引小果蠅，必須用蓋子蓋好。
家事達人Jessica建議，如果當天沒時間丟廚餘，可以暫時放在冷凍庫保存。她最推薦使用廚餘機，這不僅能減少廚餘量，還能兼顧居家衛生和防疫。若政府能提供廚餘機補助，將能提高民眾的購買誘因。
