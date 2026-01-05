家用廚餘機補助申請踴躍盧秀燕：視情況評估加碼

台中市政府推出的「2026年家用廚餘機補助計畫」自1月2日開放申請，至今已經有近5千件的民眾申請；台中市長盧秀燕昨（五）日出席中台灣燈會記者會（見圖）受訪表示，台中市的廚餘機補助開放申請才3天，已經有近5千件的民眾申請。盧秀燕說，這5千件民眾的申請是什麼意義呢？因為市府規定是要先買，才能拿發票跟保證卡上網申請，所以表示至少5千人已經買了，這是很大的需求。

盧秀燕表示，有議員要求加碼補助，市府要看未來幾天的趨勢，看是不是還很熱烈，大家還是有搶登記的情形，市府會進行整體性的評估。

台中市府推廚餘機補助1月2日開放申請，一戶補助5千元，共1萬台，民眾申請踴躍，因為要上網申請，還發生當機，加碼補助的呼聲出現。