家用廚餘機補助申請踴躍破6千人 盧秀燕：盤點經費加碼「有防弊措施」

家用廚餘機補助申請踴躍破六千人，台中市長 盧秀燕說，市府有防弊措施、並盤點經費加碼補助戶數。（圖：中市府提供）

明年起全國禁止廚餘養豬，為去化廚餘，台中市政府推出安心無餘計畫，補助民眾5千元，購買家用廚餘機，1月2日開放線上申請，累計6千多人，相當踴躍，民眾擔心1萬個名額用盡，民代也紛紛要求加碼，市長盧秀燕今天（6日）表示，正盤點調撥經費，研議加碼，市府也有防弊措施，避免有人卡位，先買後退。（寇世菁報導）

台中市長盧秀燕週二主持今年（115年）首次市政會議，致詞表示，明年起全國禁止廚餘養豬，各縣市要設法去化廚餘，台中是都會化城市，過去垃圾分類做得好，民眾也不會把廚餘當垃圾丟，為了去化廚餘，市府提出安心無餘計畫，補助民眾購買家用廚餘機，一戶補助5千元，共補助1萬戶，盧秀燕說，1月2日開放申請，推出4天，申請6千多件，相當踴躍，因為市府規定先買才補助，很多民眾擔心額度快沒了，民代也紛紛呼籲加碼補助，市府正盤點調撥經費，有消息會報告。

廣告 廣告

盧秀燕指出，外縣市有假的資料申請，想詐騙公款，用不實發票或保證書申請，台中申請的補助案，市府正查核中，盧秀燕強調，台中有防弊措施，揪出欺騙行為，因為市府規定先買才補助，避免有人卡位，買後又退貨，因此核撥經費，會等鑑賞期過了才核撥，約1個月，讓想退貨的人退不成。

市府說，台中總戶數116萬餘戶，每日家戶廚餘約180噸，市府編列5千萬，補助1戶5千元，推廣1萬戶購置家用廚餘機，預計每日可減少2.5噸廚餘，減少比例約1.38%。經發局說，累計至6日中午11點08分，共6413戶申請。

家用廚餘機補助申請踴躍破6千人，中友百貨表示，各類型買氣熱絡。（圖：中友百貨提供）

市府補助家用廚餘機，帶動坊間買氣，有民眾說，百貨公司現場都買不到了，預定要到2月才拿得到。中友百貨透露，各型家用廚餘機單價從5990至29900都有，近來買氣熱絡，有的機型一天就賣出十多台，好多機型都缺貨，預定也要2月才出貨。