家用廚餘機補助萬台「一週秒殺」 中市府三大機制「從嚴審查」防弊

台中家用廚餘機補助，1萬台補助已全數額滿。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】家用廚餘機補助全民響應！台中市政府推動全台最大規模「家用廚餘機補助計畫」，1月2日早上10時開放申請，短短一週1萬台補助名額已全數額滿。經發局表示，廚餘機補助一推出引爆搶購熱潮，成為台灣近期最夯家電，今（9）日約傍晚時申請人數已達到1萬人，正式停止受理，這波「一週秒殺」展現市民對廚餘減量與環保生活的高度支持，市府也同步啟動三大「從實審查」機制，將嚴格把關補助資格，讓資源有效發揮。

經發局長張峯源表示，補助申請件數自開辦首日起快速攀升，顯示市民對提升居家環境品質、落實循環經濟具有高度共識。目前補助額度已全數額滿，市府一方面增派人力加速審查作業，另一方面也同步加嚴查核，防堵卡位、退貨詐領等投機行為，確保補助資源公平、有效運用，維護整體制度公信力。

台中家用廚餘機補助，活動期間引人潮至各大電器行購買。（圖/記者廖妙茜翻攝）

經發局說明，為防範不實申報或詐領情事，補助審查將全面啟動三大重點把關。第一是「查機號」，逐案比對廚餘機製造號碼，若保固卡未標示完整，將要求申請人補附清楚可辨識的機身照片佐證；第二是「查發票」，所有案件在撥款前，均會透過財政部稅務系統核對發票狀態，確認無作廢或退貨紀錄，防止以「先購買、申請補助、再退貨」方式不當請領；第三是「嚴處不實」，凡經查獲不實申報或詐領行為，將撤銷補助資格、追回款項，必要時移送相關單位依法究辦，呼籲民眾切勿心存僥倖、因小失大。

經發局進一步指出，依首批初審結果分析，目前合格率約46%，待補正案件約53%，退件約1%。常見需補正原因以「應備文件缺漏」為主，包括保固證明書未用印、未檢附可辨識機型的產品照片，或發票明細資料不完整；其次為「申請資料填寫錯誤」，如申請人姓名與匯款帳戶不符、聯絡資訊填寫不全；另有少數案件因製造號碼填寫錯誤，致無法核對機型是否符合補助資格。

經發局提醒，凡申請案件經審查需補正，承辦人員皆會主動聯繫說明，請民眾配合補齊資料，以免影響後續撥款時程。市府也再次感謝市民踴躍支持廚餘減量政策，未來將持續以嚴謹審查與透明機制，確保補助制度公平運作，讓真正投入環保行動的市民獲得應有支持。