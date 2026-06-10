家登先進製程載具需求隨大客戶擴廠激增 董座邱銘乾看好持續受惠AI基建

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家登董事長邱銘乾。

半導體傳載方案大廠家登精密(3680)於今日公佈2026年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.78億元，累積1~5月營收34.3億元，與去年同期28.7億成長19%。

受惠於全球先進製程資本支出加速，大客戶擴廠進度如期，家登EUV極紫外光光罩傳送盒出貨暢旺，同步帶動營收與獲利，營收連續多月維持高檔，續創佳績。

家登董事長邱銘乾日前受訪時表示，對未來營運相當樂觀，無論是3奈米、2奈米都需要家登的載具，「只要大客戶一直擴廠都需要我們，這就是我對未來成長相當樂觀的原因。」而這主要也是受惠AI基礎建設需求大，家登又是其中的配套措施之一，包含先進封裝需要的清洗機、FOUP（前開式晶圓傳送盒）都會用到。

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2026年先進封裝製程延續高速成長動能，受惠於AI、高效能運算與高階智慧型手機需求持續升溫，帶動各類封裝技術滲透率進一步提升。全球大客戶配合先進封裝需求，持續擴充產能，將先進封裝逐步推向成熟穩定，準備迎接放量。家登在全球各區域先進封裝載具皆有所斬獲，大中華需求及規格逐步明確，家登已打入一線供應商，成為大尺寸面板級封裝研發新廠大客戶主力合作夥伴，逐步擴張市占；另因應韓系客戶先進封裝新廠，家登在第一時間送樣驗證，並取得良好進展，有望在競爭對手中脫穎而出，拿下第一波需求。

家登從去年Q4起，先進製程載具來到不同以往之量能，並延續至今年Q2，充分反應大客戶加快先進製程節點擴產，同步推動新廠建置與設備進機時程，帶動之高資本支出。家登身為EUV POD全球主要供應商，直接受惠並推動稼動率攀新高，產能持續滿載，訂單能見度強勁。此外，大中華地區成熟製程光罩載具及FOUP晶圓載具需求回升趨勢明朗，取得新建廠半數以上baseline訂單，各區域穩定成長，有望帶動今年集團整體表現再創佳績。



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