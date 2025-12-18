家登精密啟動供應鏈低碳化轉型計畫 攜手12家關鍵夥伴共同落實減碳行動



家登精密工業股份有限公司今日舉行「家登精密供應商大會暨供應鏈減碳成果發表會」，正式公布過去兩年推動供應鏈減碳所取得的重大成果。計畫自112 年啟動以來，在經濟部產發署與財團法人中衛發展中心的專業輔導與系統化推動下，家登與實質減碳供應商已成功累積減碳13,112.7492公噸 CO₂e，相當於 34 座大安森林公園一年的吸碳量，展現台灣半導體供應鏈在永續治理上的積極實踐。

家登精密與供應鏈夥伴共同展示減碳成果。左8為中衛發展中心總經理林進財、左10為家登精密董事長邱銘乾、左11為產發署李振隆科長。

家登表示，面對國際客戶高度重視ESG與碳揭露要求，企業必須以數據為本推動低碳轉型。家登已攜手12家供應商完成 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查查證，並導入碳盤查管理平台、產品碳足跡模組（ISO 14067）與永續採購（ISO 20400），打造可全面追溯且持續推進的減碳管理體系。

三大成果亮點：以實證展現供應鏈減碳力

一、累積減碳13,112.7492公噸CO₂e-供應鏈整體績效達成業界領先

近年家登攜手供應鏈展現跨廠區、跨企業的集體減碳實力，在中衛發展中心的淨零輔導推動下，計畫期間已累積減碳超過13,000公噸 CO₂e，節電量達 1,922 萬度。包含榮剛材料、台灣聚化、如保興業在內的多家合作夥伴均達成「千噸級減碳」成果，顯示節能改善已從個別示範走向規模化，形成推動產業轉型的重要力量，使供應鏈整體績效躍升至業界領先水準。

二、建置數位碳管理平台，串接供應商，全面提升碳透明度

在管理制度與數位化方面，家登也同步建置完整的數位碳管理平台，涵蓋 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查、ISO 14067 產品碳足跡管理以及 ISO 20400 永續供應鏈管理三大模組。這項系統化工具讓供應鏈從過去被動「提供資料」，進化到主動「共同管理碳排」，大幅提升整體減碳效率，也為日後應對國際規範奠定堅實基礎。

三、家登樹谷廠年減碳 3,003.17公噸-展現高效節能模式成功擴散至供應鏈

在企業自有場域的示範成效方面，家登樹谷廠透過製程改善、空壓系統優化、空調效率提升、再生能源導入與廢塑料生產再生棧板等多元措施，已達成單一廠區年減碳 3,003.17 公噸 CO₂e 的卓越成果。這套整合式節能模式已成功擴散至供應鏈，協助多家工廠複製並調整導入，帶動整體供應商在節電與減碳上同步突破，讓家登由內而外形成淨零治理的示範效應，強化台灣製造業在全球淨零競爭中的關鍵地位。此模式已成為供應商改善參考架構，並成功協助多家工廠複製節能方法，擴大整體供應鏈的減碳成效。

家登精密董事長邱銘乾（右3）與中衛發展中心總經理林進財（左2）及貴賓合影，共同見證供應鏈減碳階段性成果。

董事長邱銘乾：淨零時代，「做到」比「承諾」更重要

家登董事長邱銘乾表示：「淨零不是單一企業能完成的挑戰，而是整條供應鏈的共同工程。這兩年我們與供應商已共同達成減碳超過 13,000 噸的成果，證明供應鏈具備真正的行動能力。未來的競爭力將取決於我們能否持續把減碳做深、做廣、做確實。」

目前，家登合作的 12 家實質減碳供應商，皆已完成節能診斷、減碳計畫書撰寫、ISO 14064-1 查證及量化減碳成果上傳等關鍵流程，建立起從盤查、改善到驗證與揭露的一條龍管理機制，為台灣產業供應鏈打造出一個具體可複製的減碳實務範本。家登表示，未來將持續擴大參與供應商數量，深化數位碳管理工具的應用，並結合再生能源導入與中長期減碳目標設定，持續強化供應鏈的國際競爭力，朝向淨零轉型的關鍵合作夥伴角色邁進。

活動現場展示多家供應商之減碳方案與具體成效，包含耐特科技、圓達科技等實質減碳供應商之減碳成果看板。