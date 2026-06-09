家登邱銘乾證實馬斯克Terafab有來接觸 談下半年笑稱：大客戶好我就好

家登精密董事長邱銘乾。

AI基礎建設與先進製程需求全面引爆，家登董事長邱銘乾今日受訪時坦言，全球AI浪潮已進入「實體成長」階段，看好未來3到5年的市場景氣。針對外界關注特斯拉CEO馬斯克欲自建晶圓廠的「Terafab」是否有找上家登，他坦言確實有，至於外界關心的下半年營運展望，邱銘乾則幽默說道：「大客戶多好，我就有多好！」

談及近期在業界引發熱議的Terafab概念，家登精密董事長邱銘乾證實雙方確實有過接觸與溝通。他站在業界角度務實分析，Terafab核心思維是希望能打造出高度防護的客製化晶圓載具，藉此將無塵室的龐大建置成本轉嫁到載具上，從而省去外部無塵室的建構。

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不過，邱銘乾一針見血地指出，建一座廠的產能關鍵，從來就不是蓋無塵室或純水系統，而是極紫外光（EUV）曝光機台。他直言，德國蔡司人工磨製一個鏡頭需要很長的時間，ASML一年能產出的曝光機就是固定那幾台，如果這項關鍵機器的瓶頸無法解決，就算把晶圓廠架構弄得再好也沒有用。邱銘乾笑稱，這個概念感覺像是「不知道真正半導體運作的人講的話」，但家登未來仍會持續關注並進行評估。

針對家登本身的下半年營運展望，邱銘乾顯得信心十足。他表示，當前AI基礎建設正在遍布全世界，全球數十億人口每天都要依賴AI運算，這屬於剛性且實體的成長，絕非過去虛幻的網路泡沫。他指出，Elon Musk曾抱怨某一些公司的交貨速度太慢，正代表了市場需求的瘋狂。

邱銘乾強調，隨著大客戶在先進製程3奈米、2奈米上不斷推進與建廠，這股AI基礎建設的配套措施將帶著家登的晶圓載具（FOUP）、先進封裝所需的清洗機與載具一起放量。當被現場媒體追問下半年景氣究竟有多好、年營收是否有機會增長三成時，邱銘乾笑著回應：「下半年一定是越來越好，大家都會越來越好。你看我們那個大客戶多好，我就多好，因為他一直建廠嘛！」

此外，針對帶領台灣中小企業打群架的「德鑫半導體聯盟」，邱銘乾表示，德鑫貳目前正在持續討論與整合各成員的核心能力，希望能達到「雙贏、三贏，連客戶通通都要贏」的實質效益，進一步降低中小企業單打獨鬥赴美的營運風險。對於未來的德鑫參，他則秉持穩紮穩打的邏輯，強調必須等2.0的成效展現到一定水準後才會推動，不盲目進行無限制的複製。



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