家登邱銘乾：美國本土難複製竹科 台灣小型供應鏈不易承擔成本

【記者呂承哲／台北報導】 中華民國全國創新創業總會（創新總會）總會長、同時是家登精密董事長邱銘乾在《2026 創新創業白皮書》發表會後接受媒體訪問時指出，AI 時代已成全球國家級競逐焦點，「主權算力」將成為新一波政策趨勢。邱銘乾直言，全球化不再是唯一標準，各國為避免高風險依賴，將加速建立在地算力，台灣可在先進封裝與 AI 場域驗證上扮演關鍵角色，是未來新創投入的重要方向。

邱銘乾表示，以半導體製程節點推進已逼近極限，能持續改善系統成本與效能的路只剩先進封裝。他強調，全球已沒有人能指引台灣下一步，但台灣具備場域驗證優勢，由台積電連結在地供應鏈，新創若能與其緊密合作，快速回應需求、驗證成果，就能提升取得資金與國際能見度。他也鼓勵新創將研發導向本地實際需求，例如家登內部導入 AI 新創協助建立知識平台，提供制度查詢，作為 AI 在地化應用的實例。

談及台灣創業圈普遍存在的「高科技貧富差距」疑慮，邱銘乾指出，新創總會已建立投資委員會機制，協助青年創業者媒合資金與導師。成員超過 700 位楷模，透過初審、訪談到最終投資審議，全程採系統化輔導。他觀察，近年申請案源明顯往 AI、IT 與 IoT 方向集中，傳統製造業新創相對減少，反映產業環境快速變化。他並強調，成為楷模的核心精神之一，就是願意成為下一代創業者的導師。

在政府推動軍工產業的議題上，他認為若仍以傳統審查模式運作，相關計畫恐流於口號。他呼籲政府應由經濟部主導，以「場域驗證」方式開放軍工應用試作，讓民間企業依實際需求研發製造。他以自身創業經驗為例，創業第三個月即因取得中小企業信保基金保證貸款 300 萬元而撐過難關，也指出信保基金從財政部移至經濟部後，風險導向轉為支持創新，顯示政策結構改變，才能真正帶動產業升級。

談到地緣政治風險與台積電對供應鏈中國曝險審視，邱銘乾表示，客戶怎麼做，家登就怎麼配合，尊重客戶是公司長期堅持的方向。他也提到，AI 產業的算力軍備競賽短期不會停止，是否會從五大科技巨頭擴大到各國主權算力競賽仍待觀察，但至少在三到五年內不會出現泡沫，「每天都還有用ChatGPT，就不會有泡沫」。

至於聯盟及台廠赴美設廠進度，他坦言多家公司仍以配合客戶為主，目前已布局相關支援服務，但設廠成本過高，小型供應鏈不易承擔。他也指出，美國難以立即複製竹北科學園區的工程師文化與彈性，培育當地人才需要時間，「要把竹北搬過去才有可能。」

邱銘乾提醒，在政治局勢多變的時刻，經濟往往得服務政治短期需求，企業只能務實因應。他呼籲外界多關注創新總會的輔導能量，鼓勵青年投入創業環境，只要願意做，創新總會就願意幫忙。

