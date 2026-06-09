家登邱銘乾：AI絕非虛幻的泡沫！ 爆料TeraFab找上門來
近日台股震盪起伏甚大，市場上不斷出現「AI泡沫化」的臆測。家登精密董事長邱銘乾今日（6/9）斬釘截鐵表示，這波 AI 需求絕非虛幻的泡沫，而是真實的成長！」他也證實，全球首富馬斯克計畫興建的 TeraFab超級晶圓廠已主動找上家登，但雙方暫未有進一步合作。
邱銘乾指出，AI 伺服器的剛性需求目前已達「瘋狂」等級。家登旗下的家齊目前正全力協助客戶進行 AI 伺服器的組裝，即便是加開廠房速度依然跟不上客戶擴充的步伐。他直言，連特斯拉執行長馬斯克都天天抱怨半導體建廠速度太慢，顯見全球70億人口未來對 AI 的依賴，將催生出史無前例的基礎建設需求。
邱銘乾對未來3到5年的大環境非常樂觀，他認為，只要西方國家對台灣半導體製造業的「信任」不變，台灣具備的彈性與超高效率，就是全球最強的競爭優勢。
對於下半年展望，他笑稱：「大老闆（指台積電）好，我們配套措施就會好。大老闆持續建廠，家登下半年一定會越來越好。」
此外，由家登領軍成立的「德鑫半導體聯盟」海外戰果也同步告捷，這個聯盟成立的目的是為了整合台灣上中下游供應鏈的資源。
邱銘乾透露，帶領台灣中小企業聯盟前進美國時，獲得當地客戶非常熱烈的歡迎與實質訂單。主因是美國在地極度缺乏工程技術支援，而台灣部分小型廠商因規模不足拒絕西進。此時德鑫聯盟便挺身而出，在海外扮演起「資源整合者」的核心角色。
被問到台積電是否協助引薦？邱銘乾表示，台積電態度極其開放。每當台積電在海外遇到配合廠商卡關、無法跟進支援時，都會主動詢問家登。家登便透過德鑫聯盟的平台去接觸，引進台灣各領域如特用化學原物料商、傳統產業的隱形冠軍等，協助他們完成半導體場域驗證並打入國際。原本外國設備需要等8到10個月，在聯盟協調後，2個月內就能交貨，直接幫客戶砍掉30%到40%的成本，成功打造「台台聯手」的專屬韌性供應鏈。
媒體關切外傳馬斯克旗下 TeraFab 前來尋求合作的傳言。邱銘乾首度鬆口承認，先前確實有來找過。但他隨即以製程專家的角度，點破了 TeraFab 企圖顛覆半導體建廠邏輯的盲點。
邱銘乾分析，TeraFab 的出發點是希望打造一個極度完美的「超級晶圓傳送盒（Super FOUP）」，將無塵室等級的環境直接做在晶圓盒內部，以此省去建造實體無塵室的龐大成本。然而，「蓋一座晶圓廠最貴、最卡的瓶頸從來就不是無塵室，而是那台價值3、4億歐元的 EUV 曝光機。」
他點出，由於蔡司人工磨製鏡頭年產量極其有限，機器買不到，蓋廠就快不了。馬斯克的概念只省到了無塵室次系統，而忽略了曝光機的主系統，這樣的想法似乎比較不切實際。
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