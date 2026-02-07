家登EUV光罩盒出貨創高、尾牙大獎也抽不停！年資5年以上送黃金、獎金狂發1200萬元

家登今日舉行尾牙，董事長邱銘乾豪撒1200萬獎金還送黃金獎勵資源員工。

半導體傳載方案大廠家登(3680)於今(7)日與全體員工歡慶尾牙，除了大獎抽不停之外，營運相關獎項也是不手軟，以慰勞優秀員工整年度的表現與辛勞。

家登表示，家登的「家」是屋簷下有一個豕，代表豬肉；是承諾員工在家登的屋簷下，只要努力就可以吃得到『豕肉』，就能擁有財富。董事長為貫徹讓家登人得到財富、得到舞台的承諾，祭出了更多福利政策，望公司跟員工能共享久久長長的未來。

2025年家登EUV光罩盒出貨創新高，尾牙發獎金也不手軟，家登董事長邱銘乾表示，這次發出價值120萬的黃金，年資5年發1錢，10年以上發2錢，尾牙總獎金發出1200萬元，2025年年薪中位數也來到19個月。

家登優良員工選拔制度已執行將近20年，旨在表彰最符合家登核心價值：「用心服務、熱情成長」的員工，透過「三度三關」嚴謹選拔機制，遴選出五位年度優良員工，提供獎金、旅遊金、公假、董事長與總經理高級餐敘及機車等多元獎勵，整體獎勵價值逾新台幣130萬元，肯定第一線夥伴的專業與投入。另為感謝長期貢獻的資深同仁，量身打造專屬客製黃金紀念金牌，今年累計採購黃金金額超過120萬元，傳遞家登對人才長期陪伴的重視。

營運方面，家登持續獎勵在業務及研發兩大領域對公司有卓越貢獻之員工，全年度推動多項創新創價型專案，專案獎金累積達1500萬元以上，鼓勵跨部門合作，同步提升公司營運效能及激勵自我成長。除了一次性獎勵，家登亦十分重視關鍵人才的留任，2025年度全年平均年薪維持19個月以上水準，透過固定薪資與績效獎酬並行機制，讓員工實際共享公司營運成果，追求同步成長，2026勇於接受新挑戰，共創雙贏



