家總攜手跨界夥伴 陪伴照顧者走得更遠

▲在文字與書寫中，照顧者「給自己的春聯」書寫勇敢與喘息。（圖：家總提供）

適逢新春，喘息學院攜手國立臺灣文學館推出開春主題活動，邀請鄭美里老師導讀新出版的《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，陪伴照顧者在文字中看見自己，也重新整理長期被忽略的感受，鄭美里老師以「安、緩、續、伴、望、線」六字，送給家庭照顧者，鼓勵照顧者在忙亂中「能安住、有緩衝，能續行、值得被陪伴、看見希望，也守住自己的界線」。同時，以「自己的春聯」為題，邀請中華民國書法教育學會副理事長黃伯思指導，讓照顧者透過書寫，為新的一年寫下祝福與期許。

中華民國家庭照顧者關懷總會自2016年成立「喘息學院」，在合庫人壽的支持下已走過十年，陪伴長期承擔照顧責任的家庭照顧者，在忙碌而緊繃的生活中，為自己保留一段可以停下來呼吸的時間。至今已累積超過1.3萬人次參與，每月穩定舉辦兩場次內容多元的支持與抒壓活動，鼓勵照顧者透過使用長照資源，為自己找到喘息空間，做一個「聰明照顧者」。

有人用春聯紀錄照顧心情「悲欣交集、等待黎明」，有照顧者寫下對自己的提醒：「喘息，是為了走更遠的路」、「我有隨時喊停的權利」; 也有照顧者對下指導棋的親友喊話：「意見很多？請先動手！」。家總陳景寧秘書長的春聯，上聯是「照顧總會過去」，下聯是「人生還要繼續」，橫批是「量力而為」，提醒照顧者千萬不能走到油盡燈枯。

臺文館自2025年起投入「社會處方箋」實踐，將文學帶入日常生活，嘗試讓閱讀與書寫成為陪伴照顧者的重要力量。除了出版《陪伴彼此，走得更遠》，也與家總合作推廣「引錄劇場」課程，透過文學與戲劇，讓照顧者說出自己的故事、安放情緒。2026年起，臺灣文學基地也將推出一系列「給照顧者的讀與寫」課程，並規劃設置文學療癒角落，邀請大眾走進文學館，在文字之中，發掘支持自己與他人的各種可能。臺文館期待以文學的共感力量，回應高齡化社會的照顧議題。

家總秘書長陳景寧分享，許多照顧者在長期照顧的過程中，習慣把自己的感受放到最後，甚至忘記自己也需要被照顧。「我們希望喘息學院能成為一個安全的空間，讓照顧者不用解釋、不必逞強，就能被理解。」她指出，透過文學、藝術等不同形式，照顧者得以慢慢說出壓在心裡的話，也重新找回面對生活的力量。對家總而言，真正的喘息，不只是休息，而是讓照顧者知道：你不是一個人。

合庫人壽總經理藍年紳也表示，展望2026年，喘息學院將接軌長照3.0的概念，推動「健康老化、在地安老、安寧善終」的共融社區，並結合「社會處方箋」理念，透過運動、藝術、志工服務等非藥物性活動改善照顧者的身心健康。今年度更將與國立臺灣文學館、運動中心、國立歷史博物館等合作，打造一系列充滿文化氣息的喘息活動。