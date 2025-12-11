家被法拍 高雄阿公「寄生機械車位」2年半！今遭警鐵腕清空

高雄阿公「寄生機械車位」2年半！今遭警鐵腕清空。讀者提供

住在高雄市新興區某大樓的71歲郭姓阿公，因房屋遭法拍，竟佔據大樓地下室角落的一個故障機械停車位，將床鋪桌椅等家具搬進去「寄生車位」達兩年半！直到擁有該車位的屋主準備賣房，這起離奇的侵占案才曝光。

車位今遭警方配合管委會清空。讀者提供

據了解，郭姓阿公原本是該大樓的住戶，並曾擔任過大樓管理員，對大樓環境及公設瞭若指掌。3年前，郭姓阿公自住的房產被法拍後，他並未搬走，而是相中地下停車場最角落且早已故障未使用的機械車位做為住所。

警方指出，郭姓阿公疑似是利用自己手上仍未交還大樓管委會的遙控器進入地下停車場，將所有家當搬入，硬生生將一個冰冷的機械車位打造成他的地下私人小窩。

由於擁有該車位的屋主長期旅居國外，對此毫不知情，阿公因此順利住了2年多，直到最近新屋主魯姓婦人委託房仲準備出售房屋，房仲到場查看，赫然發現停車位上竟然「住了人」！且郭姓阿公一開始還頑強不肯搬離，新屋主及管委會才決定報警處理。

新興分局中正三路派出所本月10日下午據報後到場了解，依侵入住宅等罪嫌先將阿公帶回偵訊，並函送高雄地檢署偵辦。不料阿公執意不走，今天下午警方二度接獲報案，警方當場再依侵入住宅現行犯將他逮捕，並配合管委會把阿公放置在停車位上的所有物品全數淨空搬走。



