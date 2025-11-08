家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危

哈爾濱一名女子在社區內牽企鵝散步，引發民眾圍觀與關注，畫面曝光後迅速登上網路熱搜。（圖／翻攝自嘲新聞）

黑龍江哈爾濱一處住宅社區出現罕見一幕，一名女子竟在小區內「牽企鵝散步」，引發現場民眾圍觀拍照，畫面曝光後瞬間在網路掀起熱議。事件發生於11月7日，地點為哈爾濱市道里區保利城五期小區，相關單位已展開調查，並提醒民眾切勿違法飼養野生動物。

根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證明或來源文件，因「存在安全隱患」，已通報警方與林業部門處理。

社區工作人員指出，該女子自稱企鵝為其個人所有，卻無法說明來源依據。根據《中華人民共和國野生動物保護法》第二十五條規定，飼養國家重點保護野生動物必須取得省級以上主管機關批准，雖然企鵝未被列為國家一級或二級保育類，但其作為極地物種，飼養條件極為嚴苛，遠非一般住宅可滿足。

動物保育專家指出，企鵝需要維持攝氏-2至8度的低溫環境，搭配每日定時光照與專業營養配比飼料，否則將嚴重影響其生理健康。哈爾濱雖地處高緯寒區，但夏季供暖強勁、冬季室內溫差大，對企鵝而言並不適宜長期生活，可能造成應激反應甚至死亡。

此外，企鵝在國際間常涉及非法走私交易。根據國際自然保護聯盟（IUCN）資料，目前全球約有六成企鵝種群面臨棲息地喪失威脅。若從非正規渠道取得，恐涉違反《中華人民共和國刑法》第三百四十一條，對非法獵捕、收購或運輸野生動物者，最高可處十年徒刑。

專家也強調，近年網路寵物風潮興起，從蛇、蜥蜴到如今的企鵝，背後潛藏動物壓力、疾病傳播、違法交易等風險。企鵝具有強烈地盤性，且可能攜帶禽流感等病毒，將其帶入人群密集區域，不僅違反其習性，也對公共衛生構成威脅。

事件雖引發網友熱議與「可愛」、「新奇」討論，但專家與社區單位均呼籲，飼養動物應以保障其生理與心理需求為優先。真正的愛動物，不應建立在違法與犧牲動物福祉的基礎上，城市文明與生態意識，亟需全民共同維護。

