家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危
黑龍江哈爾濱一處住宅社區出現罕見一幕，一名女子竟在小區內「牽企鵝散步」，引發現場民眾圍觀拍照，畫面曝光後瞬間在網路掀起熱議。事件發生於11月7日，地點為哈爾濱市道里區保利城五期小區，相關單位已展開調查，並提醒民眾切勿違法飼養野生動物。
根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證明或來源文件，因「存在安全隱患」，已通報警方與林業部門處理。
社區工作人員指出，該女子自稱企鵝為其個人所有，卻無法說明來源依據。根據《中華人民共和國野生動物保護法》第二十五條規定，飼養國家重點保護野生動物必須取得省級以上主管機關批准，雖然企鵝未被列為國家一級或二級保育類，但其作為極地物種，飼養條件極為嚴苛，遠非一般住宅可滿足。
動物保育專家指出，企鵝需要維持攝氏-2至8度的低溫環境，搭配每日定時光照與專業營養配比飼料，否則將嚴重影響其生理健康。哈爾濱雖地處高緯寒區，但夏季供暖強勁、冬季室內溫差大，對企鵝而言並不適宜長期生活，可能造成應激反應甚至死亡。
此外，企鵝在國際間常涉及非法走私交易。根據國際自然保護聯盟（IUCN）資料，目前全球約有六成企鵝種群面臨棲息地喪失威脅。若從非正規渠道取得，恐涉違反《中華人民共和國刑法》第三百四十一條，對非法獵捕、收購或運輸野生動物者，最高可處十年徒刑。
專家也強調，近年網路寵物風潮興起，從蛇、蜥蜴到如今的企鵝，背後潛藏動物壓力、疾病傳播、違法交易等風險。企鵝具有強烈地盤性，且可能攜帶禽流感等病毒，將其帶入人群密集區域，不僅違反其習性，也對公共衛生構成威脅。
事件雖引發網友熱議與「可愛」、「新奇」討論，但專家與社區單位均呼籲，飼養動物應以保障其生理與心理需求為優先。真正的愛動物，不應建立在違法與犧牲動物福祉的基礎上，城市文明與生態意識，亟需全民共同維護。
看更多 CTWANT 文章
哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約
王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
其他人也在看
志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景
即時中心／顏一軒報導國家公園署雪霸國家公園管理處今（8）日於汶水園區舉辦為期3天的「朗朗雪霸款款行」2025年台灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動。內政部常務次長吳堂安出席開幕典禮致詞表示，感謝全台2415位志工長期投入國家(自然)公園服務，每年累計時數高達30萬小時，與政府共同守護台灣珍貴的自然資產，並親自頒發「志工楷模」表彰17位傑出志工夥伴，肯定其在生態保護、環境教育、步道巡護及解說推廣上的專業貢獻。民視 ・ 8 小時前
核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦...自立晚報 ・ 3 小時前
北美台灣醫師義診 貝里斯總理致謝 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診。貝國總理布里仙紐（John Briceno）（右2）穿上義診團制服，向團長許宗邦（左2）致謝。中央社 ・ 13 小時前
鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。統派社團台灣地區政治受難人互助會今天...自立晚報 ・ 1 小時前
有片／騎單車被美洲獅尾隨跟蹤！突加速爆衝 她嚇瘋：對峙4分鐘像永恆
美國加州橘郡惠汀牧場（Whiting Ranch Wilderness Park）日前發生一起驚險的野生動物事件。2名山地車手在步道上騎行時，意外與一頭美洲獅正面遭遇，雙方對峙長達4分鐘，過程被拍下並在網路上瘋傳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞
高雄黃姓男子、劉姓女子都是國中老師，也曾短暫交往過，但黃男不滿被劉女分手力求復合被拒，盛怒之下竟然持槍在校園埋伏並開槍，所幸槍枝卡彈劉女逃過一劫，案經高雄高分院審理後，依殺人未遂罪嫌判處7年6個月徒刑，黃男不服上訴遭駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日本流感走向全面大流行 林氏璧指比去年早6周、旅遊可做這些準備
日本有流感疫情，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，日本流感流行現況為走向全面大流行，兩周前每家醫療機構...聯合新聞網 ・ 12 小時前
北市動物園添3救傷石虎 籲遊客安靜觀察勿打擾
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市立動物園近期入住3隻石虎「捲心餅」「平平」和「阿給」，園方表示，這幾位新住戶都是救傷收容入園，提醒遊客到台灣動物區時降低音量、避免打擾，才有機會看到牠們現身。中央社 ・ 1 天前
麥道MD-11飛機致命空難 UPS與FedEx宣布停飛
（中央社路易維爾8日綜合外電報導）國際快遞公司優比速一架麥道公司MD-11飛機，在美國肯塔基州發生重大空難後，優比速和聯邦快遞公司宣布，出於「高度謹慎考量」，決定停飛MD-11飛機機隊。中央社 ・ 10 小時前
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 10 小時前
賴總統請國人放心 籲行動支持臺灣豬
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日在臉書發布影片表示，「臺灣豬回來了！」這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，包括滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多青年日報 ・ 4 小時前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 7 小時前
《醫療希望在花蓮》撐起花東生命希望
花蓮慈濟醫院創院三十九年，從一間偏鄉小醫院，到成為東台灣的重要醫療支柱，如今這段歷程也被集結成書，由院長林欣榮親自主述，記錄醫療、人文與使命並行的發展足跡。 翻開書本，裡頭記錄當年的這間偏鄉醫院，...大愛電視 ・ 9 小時前
最高院暫緩緊急撥款令 美政府免即時支付糧食援助
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國最高法院今天表示，總統川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利，這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。中央社 ・ 14 小時前
詐騙集團洗錢豪買 「羊皮狼」保時捷被搜出
柬埔寨太子集團在台灣的分公司被檢調盯上，爆出高達45億元的洗錢案。檢方搜索後查出，他們不僅透過境外帳戶轉移資金，還把黑錢全砸在頂級名車上，連基本售價高達778萬台幣的保時捷718 Spyder RS都入手，簡直是用奢華掩飾罪行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
挺進對手本命區! 林俊憲安南後援會人氣爆棚
台南市長選戰升溫！民進黨立委林俊憲今（8日）挺進對手陳亭妃的「本命區」安南區，舉辦後援會成立大會，現場湧入超過5千名支持者，場面熱烈、氣勢驚人。活動現場包括黨籍立委賴惠員、郭國文、林宜瑾、議長邱莉莉與基層議員、里長站台力挺，並獲在地民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員公開支持，聲勢高漲。自由時報 ・ 8 小時前
卑南鄉太平釋迦竊案頻傳 農民怒：一天被偷3次
受害農民指出，今年受樺加沙颱風重創，好不容易恢復部分產量，卻又接連遭竊，讓人身心俱疲，「報警只是做筆錄，抓不到人也賠不回損失」。太平村多數釋迦園位於山腳與田區間，夜間照明不足，竊賊多趁深夜或清晨下手，專挑成熟待採果園偷摘。據了解，農民向地方民代反映後，警...CTWANT ・ 6 小時前
網球》轟出一發得分率92%！ 達克沃思完美發球直落二勝香港一哥晉三太子盃決賽
臺灣華國三太子國際男子網球挑戰賽單打4強另一場激戰，頭號種子、世界第113澳洲球員達克沃思(James Duckworth)對上第4種子、世界第152的香港一哥黃澤林，達克沃思一發得分率高達92%下，發球局完全沒受到威脅下，靠著兩盤各1次破發下，只花63分鐘就以6比3、6比4拿下勝利晉決賽，明將與日本西岡良仁爭冠！達克沃思繼去年之後第二度闖進三太子盃4強，但最後以1比2輸給之後封王的澳洲球員沃爾頓(Adam Walton)，但達克沃思個人曾經在2022年1月達到個人新高的世界第46；而22歲的黃澤林則是近兩年崛起的新星，這位來自納達爾網球學院的香港一哥才剛在今年美網創下首位闖進大滿貫單打32強的香港新猷。達克沃恩與黃澤林並不陌生，兩人曾經在2023年兩度交手，兩次都是達克沃思以直落兩盤獲勝，但這也是雙方兩年來再度交手。但第一盤時，達克沃思的發球局以超過九成的一發得分率，讓黃澤林苦於拿不到破發點下，達克沃思在第4局掌握了唯一1個破發點後完成關鍵破發下，順利先以6比3拿下首局領先。第二盤，達克沃思的一發得分率依舊保持高效，在自己發球局都沒受到威脅下，在第7局拿到唯一1個破發點時，再度精準的麗台運動報 ・ 10 小時前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文卸任後第三度訪歐
前總統蔡英文今晚（8日）時啟程前往德國法蘭克福，應邀出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），預定11月10日發表專題演說。登機前，面對媒體詢問對於副總統蕭美琴外交突破的看法，蔡英文微笑揮手致意，神情輕鬆愉快。蔡前總統說，此行期盼進一步深化台灣與德國及歐洲民主盟自由時報 ・ 6 小時前