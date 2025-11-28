家裡出現好多螞蟻怎麼辦？專家授3招滅蟻 這種常用調味料就有用

螞蟻太多怎麼滅？網友發文表示，家中有螞蟻出沒，甚至還會咬人。滅蟲專家指出，除了尋找食物之外，天氣都是螞蟻入侵家居的原因之一。

常見螞蟻種類

網友發現，不少螞蟻會彈跳兼動作敏捷，懷疑還會咬人，所以發文向大家求助。滅蟲專家任永強表示，圖中的螞蟻有可能是中華單家蟻，會於家中出沒，並且會叮咬人類，屬於害蟲的一種。他說，螞蟻入侵室內不罕見，除了中華單家蟻之外，常見的螞蟻亦有小黃家蟻和小黑蟻等。

▲網友家中出現的螞蟻。（圖／翻攝自臉書香港滅蟲關注組）

家居常見3種螞蟻

中華單家蟻：全身暗咖啡色，長約0.15公分，會主動咬人。經常在草地、家中牆壁、地板縫隙等出現，屬雜食性，包括糖、食物碎屑等。 小黃家蟻：全身黃褐色、長約0.3公分。居住地為戶外、室內、家中任何地方，屬雜食性，會吃肥皂、食用油、甜食、昆蟲等。 小黑蟻：全身黑色且光亮，敏捷，長約0.2公分至0.3公分，不會攻擊人及寵物。居住地為戶外、室內、家中任何地方，也屬雜食性，會吃糖、食物碎屑等，亦會食昆蟲屍體。

螞蟻出沒原因！食物吸引螞蟻、呼朋喚友入屋吃東西

螞蟻是一種群居性的昆蟲，負責分工合作外出覓食。任永強表示，螞蟻會走入民居，首要原因是家中儲存了不少食物，包括糖、食物的碎屑等。萬一有螞蟻發現食物，牠們會通知同伴協助搬運食物，久而久之就愈來愈多螞蟻入屋覓食。

熱潮濕雨水淹沒家園 螞蟻被逼遷移入屋

除了食物之外，還有其他原因會讓螞蟻入侵人類家居。任永強說，一般來說，螞蟻會在泥土中築巢，所以對環境改變特別敏感。夏天炎熱，氣溫長期維持在攝氏30度以上，不單令人感到辛苦，對螞蟻來說亦十分難受，所以牠們會傾向尋找陰涼的位置築巢及生活，而住宅就是其中一個理想的地方。

此外，大雨亦會大大縮窄了牠們的生存空間，任永強表示，夏季潮濕多雨，蟻巢容易被雨水淹浸，失去家園的螞蟻就更會走入室內築巢。

螞蟻動輒上百隻出沒，專家教3方法滅蟻

任永強補充，零星的螞蟻在家中出現並不罕見，就算放任牠們，也不會對家中的衛生造成影響。不過牠們選擇在家中築巢就另當別論。「一個蟻巢動輒都有上百隻螞蟻出沒，如果不及早清除，就會擴散至家中不同角落，到時候要清除就更麻煩了。」要清除家中的螞蟻，任永強建議可以在超市購買蟻餌，就能夠清除絕大多數的螞蟻。除此之外，亦要保持家居衛生，減少牠們食物的來源就可以逼使牠們離開家居。

滅蟻方法

用蟻餌消滅絕大多數螞蟻。 保持居家衛生，截斷螞蟻的糧食。 用稀釋的白醋噴灑地腳線、窗台、外牆等地方。

螞蟻怕什麼？

任永強表示，螞蟻對糖情有獨鍾，相反最怕酸性味道，建議大家可以用稀釋的白醋，並且噴灑在牠們出沒的地方，特別是地腳線、窗台、外牆、盆栽旁等，都可以驅趕牠們，避免牠們入屋。

