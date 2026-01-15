家裡出現「紅豆」別沖馬桶！恐爆出30隻蟑螂 專家曝處理方法

近日有名網友在喝手搖飲時，喝到疑似蟑螂卵的東西，不料回去找店員理論時，對方辯稱是蕎麥並當場捏爆，該飲料店事後道歉並展開消毒程序。實際上台灣常見的美國蟑螂的卵鞘確實跟蕎麥、紅豆有點像，顏色呈褐色，但注意上面會有明顯鋸齒狀。專家表示，看到後千萬別直接沖馬桶，因為這樣還是有可能繼續孵化。

日本除蟲公司「害蟲驅除110番」過去曾分享處理蟑螂卵鞘的方法，文章中指出，蟑螂會將蛋下在陰暗潮濕的地方，像是運行設備下方或後面、家具和櫥櫃後面、水槽下方的櫃子內、報紙與紙板之間的縫隙、以及盆栽植物的土壤裡。

專家表示，如果發現蟑螂卵鞘，應該戴上橡膠手套，將其用紙巾包好，放入塑膠袋中，雖然可能有點困難，但要用手指擠壓將其捏破，最後將塑膠袋口紮緊並丟棄。但文章中強調，並不要手指用力壓得粉碎，讓裡面的東西流出來，只需輕輕按壓使其出現裂縫即可，因為卵鞘就算只是破裂，裡面的卵暴露在空氣中也會乾枯死亡。

該除蟲公司進一步表示，要徹底解決問題，必須清除掉會產卵的母蟑螂，因為家中只要還有一隻母蟑螂存在，它就會繼續產卵，這些卵也會繼續孵化和繁殖。另外，母蟑螂比較少離開巢穴，用噴殺蟲劑的方法相當難根除，專家建議使用毒餌除蟲，因為其他蟑螂吃了毒餌死在巢穴裡，屍體會成為母蟑螂的食物，毒素連鎖反應後就能消滅整窩蟑螂。

