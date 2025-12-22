家裡有事必看！遺產稅申報「6大關鍵」一次懂 沒弄好連補帶罰

財經中心／師瑞德報導

遺產稅申報6大地雷曝光！保單變更若未滿2年過世，視同遺產需課稅；旅外變「非居住者」，千萬扣除額全歸零。留意夫妻贈與「准扣不准拿」，欠稅不繳恐遭強制拍賣祖產。搞懂代位繼承差異，善用線上試算，避免誤踩紅線連補帶罰。（示意圖／PIXABAY）

遺產稅申報不僅是家人離世後必須面對的法律程序，更是一場充滿細節與陷阱的稅務攻防戰。許多民眾往往因不諳法令，誤以為「財產都給配偶就沒事」或「保單名字改一下就好」，殊不知這些看似平常的操作，背後卻隱藏著鉅額的補稅風險。

近期財政部針對「夫妻剩餘財產分配」、「保單變更」、「代位繼承」及「海外居留」等六大關鍵議題發布最新指引。到底哪些財產算遺產？哪些扣除額看得到吃不到？欠稅不繳會有什麼下場？《三立新聞網》為您深入剖析，揭開遺產稅申報的魔鬼細節。

關鍵一：生存配偶請求權大翻修 「死亡前2年贈與」算數但不能拿

夫妻間的財產分配是遺產稅申報的一大核心。財政部北區國稅局指出，為了落實憲法法庭113年憲判字第11號判決保障生存配偶財產權的意旨，針對「被繼承人死亡前2年內贈與配偶的財產」（俗稱擬制遺產），現在有了新解套。

過去這類贈與被視為單純的遺產課稅，但新制上路後，這筆「擬制遺產」可以納入「剩餘財產差額分配請求權扣除額」的計算基礎中。也就是說，算扣除額時，可以把這筆錢加進去算，讓扣除額變高，有助於降低遺產稅負。

然而，魔鬼藏在執行的細節裡。國稅局強調，雖然計算時「算數」，但在實際「給付」分配請求權金額給生存配偶時，這筆「已經贈與出去的財產」不得作為給付標的。繼承人必須從「原本就在遺產裡」的現金或實物，拿出等值的金額交付給生存配偶，且必須在國稅局核發繳清或免稅證明書起1年內完成給付，否則原本扣掉的稅額將會被國稅局追繳回來。

關鍵二：保單變更要保人 小心贈與稅、遺產稅雙重夾擊

許多父母疼愛子女，會購買人壽保險並以自己為要保人，子女為被保險人及受益人。等到子女成年後，父母常會將「要保人」變更為子女。高雄國稅局示警，這個看似簡單的更名動作，在稅法上被視為「財產權的無償移轉」，必須先申報贈與稅。

更危險的是「兩年內的風險」。依據遺產及贈與稅法規定，若原要保人（父母）在變更要保人後的2年內不幸過世，這張已經轉到子女名下的保單，其「死亡日當天的保單價值」，仍會被視為被繼承人的遺產，必須強制併入遺產總額申報課稅。實務上常有民眾以為名字改了就不是遺產，結果因此漏報遭罰。

關鍵三：代位繼承vs.拋棄繼承 扣除額計算天差地遠

當繼承發生變數時，稅額計算也會隨之改變。若被繼承人的子女不幸比被繼承人早一步過世，由孫輩進行「代位繼承」時，孫輩每個人都可以享有56萬元的直系血親卑親屬扣除額。亦即孫輩人數越多，能扣的錢就越多。

但如果是子女還在世，卻自願「拋棄繼承」讓孫輩接手，情況就完全不同了。國稅局說明，拋棄繼承後的扣除額有「天花板限制」，僅能以原本拋棄繼承之子女的人數計算，無法因為孫輩人數眾多而增加扣除額。民眾在考量隔代傳承規劃時，務必分清楚是「代位」還是「拋棄」，以免算盤打錯。

關鍵四：長期旅外變「非居住者」 千萬扣除額全泡湯

台灣有不少長年旅居海外的僑民，若在過世時身分被認定為「經常居住中華民國境外」，其遺產稅申報將面臨嚴格限制。南區國稅局解釋，只要被繼承人死亡前2年內在國內無住所（或無居所且居留未滿365天），就屬於非居住者。

這類案件在申報時，僅能就「境內」的財產課稅，但相對的，也無法享用配偶、子女、父母及農業用地等高額扣除額，僅有單純的免稅額與喪葬費可扣除。常有繼承人誤以為只要是國民就有扣除額，結果因居住事實認定問題，導致稅金暴增。

關鍵五：股東借款是隱形遺產 漏報債權連補帶罰

在申報遺產時，股票通常不會漏，但「股東借款」卻常被遺忘。高雄國稅局指出，許多中小企業主生前會自掏腰包借錢給公司周轉。這筆借款對股東而言是「債權」，屬於遺產的一部分。

繼承人在申報時，除了要申報持有的公司股權外，還必須查明被繼承人是否有借款給公司尚未收回。若雙方有約定利息，還必須計算截至死亡日為止的應收利息，一併列入遺產總額。若因疏忽漏報，不僅要補稅，還可能面臨罰鍰。

關鍵六：欠稅不繳想擺爛？國稅局出招「代位分割」拍賣土地

最後，針對名下無現金卻有繼承土地，且惡意拖欠稅款的納稅人，國稅局也祭出了殺手鐧。北區國稅局分享案例，有欠稅人繼承了與兄弟姊妹「公同共有」的土地，卻故意不辦理遺產分割，以為這樣國稅局就無法拍賣其持分。

對此，國稅局可依法行使「代位權」，直接代替欠稅人向法院提起「分割遺產」訴訟。一旦法院判決將土地從公同共有變更為「分別共有」，欠稅人持有的部分就成為獨立產權，行政執行分署便能立即啟動拍賣程序抵繳欠稅。民眾切勿心存僥倖，以免祖產遭強制法拍。

便民措施：3500萬以下小額案件 線上試算省時省力

財政部也提醒，為了簡政便民，若遺產總額在新臺幣3,500萬元以下，且繼承人與財產種類單純符合一定條件者，可善用「遺產稅申報稅額試算服務」。民眾只需透過財政部電子申報繳稅服務網站線上申請，即可免去奔波蒐集資料之苦，輕鬆完成申報義務。

