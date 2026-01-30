家裡有人在等 沒高鐵就搭國道客運 楊瓊瓔北、中通勤伴父母

有意爭取藍營台中市長提名的藍委楊瓊瓔（右三）30日一早陪同台中市長盧秀燕（右一）赴南屯和西屯區視察台中魚市場、果菜批發市場。（摘自楊瓊瓔臉書）

2026縣市首長選舉年底登場，有意爭取藍營台中市長提名的藍委楊瓊瓔展現鐵人行程，台北、台中兩地跑，不過一提的是，她在兼顧工作之餘，也不忘孝心，北上立法院開會完畢幾乎都會趕回台中清水區陪伴父母，就算已無高鐵班次，也會改選搭乘國道客運返回台中，因為家中爸媽都在等她，平時有煩惱時，楊也十分依賴家人，會與父母一床睡覺、述說憂慮，一家人好感情看的見。

楊瓊瓔近期北中折返跑，30日一早陪同台中市長盧秀燕赴南屯和西屯區視察台中魚市場、果菜批發市場，她說，今天與盧市長在第一線了解春節供應量、價格與環境整備情況，自己也特別請相關單位務必兼顧 物價穩定與攤商權益，讓做生意的安心、買年貨的也安心。

楊瓊瓔表示，看見魚市場一箱箱新鮮漁獲、果菜市場一籃籃當季蔬果，都是要送上大家年夜飯桌的年味，直言攤商推車、搬貨、理貨的身影，這分為大家打拚的精神，讓人真心佩服，感謝每天天未亮就開始忙碌的所有市場工作者，因為有你們，台中的過年才這麼有滋味、溫度，未來自己也會用更大的力量，繼續守護菜籃族、照顧第一線攤商，讓每一桌年夜飯，都充滿安心與幸福的味道。

楊瓊瓔結束與盧市長視察行程後，也隨即北上趕赴立法院第4會期休會前的最後一天工作日，參與國民黨立法院甲動行動，繼續為民眾爭取福利。被問及今可能挑燈夜戰，晚上是否還會返回台中跑行程？楊瓊瓔辦公室回應，楊北上立法院幾乎每天都會選擇回到台中清水陪伴父母，就算是已經沒有高鐵班次，也會搭統聯（國道客運）回家，因為家中老父親都會等到她後，才會上床睡覺。

「孩子不管幾歲了，在父母心中永遠還是小朋友」辦公室幕僚也透露，楊若趕不及返家或時間太晚，也會先打電話回家通知，讓媽媽跟爸爸說，不要等她了，先去睡覺休息，另也提及每當楊有煩惱無處可抒發時，也會選擇依靠父母，3人同睡一床，她就像小孩般，在睡跟爸媽前述說心情、近期遇到什麼問題，一家人感情十分好。

