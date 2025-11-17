家裡有鈣片的快看！醫師曝1個小技巧 讓你今晚秒睡到天亮

你也有這樣的失眠經驗嗎？明明已經身心俱疲，躺上床卻輾轉難眠；白天精神不濟、晚上又睡不好，陷入惡性循環。你可能不知道，手邊那瓶為了強化骨質而準備的鈣片，或許就是改善睡眠品質的關鍵。

不只預防骨鬆 補鈣也能改善睡眠障礙

家醫科醫師陳欣湄分享，一般人補充鈣質，多是為了預防骨質疏鬆，但她在門診中，還有一個狀況會給鈣質。有位患者有肥胖與糖尿病前期的問題，最大的困擾是晚上難以入睡，導致白天疲憊。陳欣湄調整給鈣後，一個月內患者明顯感受到睡眠改善、精神變好，整體生活開始正向循環。

廣告 廣告

她指出，根據研究，對於有血糖問題的人，每天補充500毫克鈣質（可搭配1600 IU維生素D），有助於提升睡眠品質。這是因為鈣離子在體內的作用不僅限於維護骨骼，更與神經穩定和情緒調節有關，對於舒緩壓力、放鬆神經亦有幫助。

看更多：總是睡不飽？3種「假性健康」恐加速老化 營養師曝：吃這6種睡好睡飽



補鈣助眠有撇步：吃對時間＋劑量

陳欣湄提醒，若希望藉由補充鈣質來穩定神經、改善睡眠，關鍵在於「吃的時間」。她建議可在睡前1～2小時服用鈣質，每次不超過500毫克；這樣的補充方式，有助於平衡神經活動，特別適合那些下班後交感神經仍過於活躍、難以放鬆入睡的人。

看更多：補鈣別光喝牛奶！8種食物才是真正高CP值補鈣王 加2招更有效



肥胖、焦慮、易抽筋？補鈣對你有幫助

她也進一步指出，除了有血糖問題的人之外，肥胖者、容易抽筋、骨質流失者，或常感焦慮不安的人，也都可以視情況嘗試此補鈣方式。當然，這樣的使用建議是針對一般健康狀況的人，若有特殊疾病或服藥狀況，仍應先諮詢醫師。

看更多：鈣和魚油一起吃可以嗎？醫授補鈣4技巧：最雷組合、時間、劑量



不妨檢視家中現有的鈣質保健品，若正被失眠困擾，不妨嘗試調整服用時間，也許就能收穫意想不到的改善效果。睡個好覺，從簡單的生活細節開始。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳欣湄醫師

更多健康2.0報導

怎樣都睡不夠？醫揭「健康亮紅燈」警訊 4原因讓你每天都好累

這食物是天然抗老食材！百萬網紅醫曝研究：皺紋深度減9%

米其林推薦餐廳5人食物中毒就醫！稽查發現5衛生缺失



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章