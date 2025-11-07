家裡牆壁長出「超大坨蘑菇」除濕機也沒用 他好苦惱

網友家的牆壁長出一大堆蘑菇。圖／PTT八卦板

近來天氣受到東北季風與華南雲雨帶影響，全台溼答答，直到今天（11月7日）立冬，北部地區才出現一縷陽光。有一名網友家裡可能因為連日潮濕，牆壁上竟長出許多的蘑菇，就連整天開除濕機也沒什麼幫助，讓他相當苦惱，忍不住問「有人知道該怎麼處理嗎？」

原PO在PTT八卦板發文，曬出自己家牆壁長蘑菇的照片，每個蘑菇的個頭看起來都不小，而且一蒫一蒫長得很茂盛，要是採收起來肯定有滿滿一大盤，讓其他網友看了也很傻眼。尤其是原PO說明明都有開除濕機，但蘑菇還是繼續生長，真的讓他不知道該怎麼處理。

廣告 廣告

室內潮濕到會長蘑菇，除了天氣影響濕度，也有可能是牆壁內有滲水，而且黴菌也會跟著飄散在室內的空氣中，長久下來對健康也有影響，需要盡快處理，不可以放任不理。

網友看到精彩的蘑菇照片後也紛紛留言，許多人開玩笑表示「這可是天然靈芝，不可以浪費」、「每天都可以加菜，羨慕」、「直接做氣密室，定期採收了」、「天氣變冷了，剛好摘下來煮雞湯喝」。

也有網友提到牆壁可能滲水的問題，提醒原PO要找專業人士來抓漏，還有許多好心網友紛紛留言「開除濕機還是這樣？那也太扯了吧！」、「這應該是大量黴菌吧，需要好好整理整理」、「如果是房子裡面建議要清乾淨，不然黴菌很多」。



回到原文

更多鏡報報導

男子「尿尿分岔」慌了 醫：40歲以上注意！有癌變可能

新婚才60分鐘！政府一原因逼男子「把愛妻送出國1年」 他崩潰了

賣身分證號碼賺1千！網曝悲慘下場 今尾數「4、5」登記普發1萬