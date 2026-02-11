家裡狗狗「味道太重」怎麼辦？掌握幾招環境除臭法讓居家空氣更清爽 !

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主都有這樣的困擾，明明定期幫狗狗洗澡，家中還是容易出現一股「寵物味」。其實，氣味來源往往不只來自狗狗本身，也與生活環境、通風狀況與日常清潔方式有關。

找出氣味來源，才能真正改善

狗狗的氣味常累積在牠們最常活動的地方，例如睡墊、沙發、地毯或牆角，皮脂、口水與腳掌帶回的濕氣，久了容易在布料或縫隙中殘留味道，與其一味噴香氛遮蓋，不如先確認氣味主要集中在哪些區域，再針對這些地方加強清潔，效果會更明顯。

廣告 廣告

用品易吸味，睡墊、玩具建議每1–2週洗一次，搭配通風或空氣清淨，室內更清爽。圖:istockphoto

定期清洗用品，比幫狗狗洗澡更重要

許多氣味其實來自狗狗的生活用品，而不是牠的身體，睡墊、毯子、玩具與牽繩都容易吸附皮脂與口水，若長時間未清洗，就會成為異味來源，建議至少每一到兩週清洗一次布製用品，並徹底曬乾或烘乾，避免潮濕導致霉味殘留。

維持空氣流通，減少氣味堆積

室內空氣不流通時，味道會更容易停留在空間中，白天可適度開窗換氣，讓新鮮空氣進入室內，減少異味累積，如果居住環境較為悶熱，也可搭配循環扇或空氣清淨機，幫助空氣流動，讓氣味不會集中在某個角落。

善用天然除臭材料，降低刺激性

小蘇打粉、活性碳或咖啡渣都是常見的天然除臭素材，可以放在狗狗活動頻繁的區域或垃圾桶旁，幫助吸附異味，與香味強烈的芳香產品相比，這類方式較不會刺激狗狗嗅覺，也能避免混合氣味後產生更重的怪味。

地板與牆面清潔同樣重要

狗狗經常在地板活動，腳掌帶回的濕氣與灰塵容易殘留在磁磚縫隙或木地板表面，定期拖地時可使用溫和、不含強烈香精的清潔劑，減少異味附著。牆角與門邊若經常被狗狗靠著或磨蹭，也應一併清潔，避免氣味長期累積在同一處。

留意狗狗自身的清潔狀況

若環境清潔後氣味仍然明顯，可能與狗狗皮膚或耳朵狀況有關，皮膚出油、耳朵潮濕或口腔問題，都可能讓氣味變重，平時可留意是否有搔癢、紅腫或發炎情形，並適度清潔腳掌與耳朵，必要時請獸醫協助檢查，從源頭改善氣味問題。

天然除臭如小蘇打、活性碳可減氣味，若仍重，檢查狗狗皮膚、耳朵與口腔。圖:istockphoto

家中出現明顯的狗狗氣味，多半與生活空間與用品清潔有關，透過找出氣味集中區、定期清洗狗狗用品、保持空氣流通，以及使用溫和的除臭方式，就能有效改善室內空氣品質，當環境維持清爽，狗狗住得舒適，人也能少一分困擾，讓居家生活回到輕鬆自然的狀態。