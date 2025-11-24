家裡的狗狗經常流口水？這些「健康警訊」需要特別注意！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

你是否曾經看過家裡的狗狗突然口水直流，甚至滴了一攤到地板上呢？這樣的行為雖然看起來可愛又搞笑，但也有時候會令人感到擔心，其實狗狗流口水並不一定代表身體出了問題，以下為大家整理出「狗狗流口水的五大原因」，希望能幫助飼主更了解牠們的小狀況。

一、看到食物的自然反應

狗狗也會像人類看到美食時會忍不住分泌唾液，因此在食物的誘惑下流口水完全是正常反應，尤其當牠們聞到肉香味或是最愛的零食時，狗狗的大腦會自動啟動「消化模式」，讓唾液大量分泌，隨時準備開動。

二、天氣炎熱、體溫過高

狗狗不像人類能流汗散熱，因此牠們主要透過吐舌頭和喘氣來降溫，當天氣太熱或運動後體溫升高時，口水量也會跟著增加，如果當狗狗不停喘、口水滴不停，就表示牠們正在努力降溫，飼主也應該要協助狗狗補水與休息。

狗狗流口水的原因有許多種，飼主應判斷在各種情況下的可能性

(示意圖/Unsplash)

三、緊張、害怕或壓力反應

當狗狗處於陌生環境，以及遇到大聲噪音或感到不安時，身體可能會因壓力導致口水分泌失衡，出現「緊張流口水」的情況，這種行為常發生在看獸醫、搭車或接觸新事物時。如果你發現牠們流口水還伴隨著低頭、發抖或尾巴下垂，就表示狗狗可能正感受到壓力。

四、口腔或牙齒問題

過多的口水有時候也與狗狗的口腔健康相關，例如牙結石、牙齦炎、口腔潰瘍等，都可能會讓牠們流下更多口水，若狗狗出現口水伴隨口臭，甚至拒絕進食或抓嘴巴，就應盡快帶去獸醫檢查，此外，狗狗的口腔問題多好發於中老年犬，因此飼主也需要定期幫助牠們清潔。

五、腸胃不適或想嘔吐

有些狗狗在肚子不舒服或想吐時，也會開始不斷分泌口水，包括吃到不乾淨的東西、暈車或腸胃炎等，都有可能造成流口水的現象，如果牠們同時還表現出躁動、舔嘴巴、打嗝或反胃，代表狗狗的腸胃可能真的不太舒服，需要觀察牠們後續的狀況。