家裡的貓咪經常踩奶？解析小貓會這麼做的「五個原因」！

你是不是也常看到家裡的貓咪，一臉滿足地在你的腿上、毯子上，甚至你的肚子上「踩來踩去」？每一次抬起小肉掌，再扎實地踩下去，彷彿在幫你做免費按摩，其實這個可愛又療癒的行為叫做「踩奶」，背後隱藏著許多貓咪的本能與情緒訊息，以下為大家整理出五個原因，帶你一次看懂貓咪為什麼這麼愛踩奶。

一、來自幼年時的吸奶本能

踩奶最早來自於貓咪小時候吸母奶的動作，牠們會一邊踩著媽媽的肚子，一邊促進奶量分泌，小貓長大後，這個動作雖然失去了功能，但卻演變成一種能為牠們帶來安定感的習慣。

二、表達信任與依賴

如果貓咪選擇在你身上踩奶，代表牠們把你當成非常值得依賴的對象，牠會在放鬆、安心以及信任的情況下才做出踩奶動作，換句話說，被貓咪踩奶就代表牠對你有十足的信任。

三、宣示領地和留下氣味

貓咪的肉墊上有氣味腺，當牠們踩著某個地方時，就會留下淡淡的氣味，仿佛在標記這裡就是屬於自己的安全地盤，如果牠在你的毯子或身體上踩奶，也表示牠在把你「收編進牠的領地」。

對部分貓咪來說，踩奶是牠們睡前的放鬆儀式

(示意圖/Unsplash)

四、調整睡覺位置的儀式感

你可能會發現貓咪常常在踩完奶後就躺下睡覺，這源自於牠們的野外本能，踩踏柔軟的地方有點像是在整理草堆或調整睡窩，確保地方柔軟、安全又舒適，對部分貓咪來說，踩奶就是睡前的放鬆儀式。

五、釋放壓力與紓緩情緒

踩奶除了可愛以外，其實也是貓咪一種紓壓的方式，當感到情緒緊繃、焦慮或環境變動時，踩奶能讓牠們重新獲得穩定感，因此很多貓咪會在新家，或者想獲得慰藉時特別愛踩奶。