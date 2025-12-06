家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

國際中心／綜合報導

古德曼以為家中被人丟了石頭或破布。（圖／翻攝自Halfway Home Wildlife Rehab臉書）

意外救了一條小生命！美國密西根州一名女子古德曼（Erin Gudeman）先前帶著家人出門遊玩，回家發現院子裡有一個「會呼吸的石頭」，仔細一看才發現是一隻毛髮凌亂的浣熊，急忙對外求助。不久後有專家協助治療該隻浣熊，並感嘆若他們家沒有伸出援手，那隻浣熊可能會因此喪命。

據《The Dodo》報導，古德曼表示，那天和媽媽還有孩子們一起去底特律的戶外探險中心玩了一天，回家發現前院出現一個「詭異的石頭」，看起來還會呼吸，媽媽則猜測，可能是有人把沾滿泥巴的地毯碎布丟到他們家。

當眾人回到屋內從窗戶往外觀察，才發現那顆「石頭」會動，原來是一隻毛髮凌亂的浣熊，腳似乎還受傷了，只能一瘸一拐的爬到前廊躲起來。

浣熊經過治療後已經好轉。（圖／翻攝自Halfway Home Wildlife Rehab臉書）

由於當晚可能下雪，古德曼擔心這隻浣熊會出事，於是將求救訊息PO在網路上。很快就吸引到「中途之家野生動物復健中心」的人員注意，志工隨即將該隻浣熊送到單位上的專家卡羅爾（Theresa Carroll）手上治療。

卡羅爾檢查發現，這隻浣熊有嚴重的疥癬，導致身上毛髮脫落，皮膚也變得粗糙發癢，左眼和左邊前爪也有問題。若古德曼一家人沒發現這隻浣熊，牠恐怕撐不過當晚。

由於疥癬會導致浣熊嚴重脫水，因此卡羅爾立即讓牠大量飲水並餵食，經過數天治療後，浣熊的狀況好轉許多，也變得非常活潑好動。不過疥癬仍需要數週才能痊癒，也須到等牠的毛髮生長出來，大概還要3個月的治療時間，才能重回大自然。

