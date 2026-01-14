家裡裝潢後寵物突然躲起來？看懂「氣味與安全感」如何左右牠們的情緒！

火報記者 張舜傑／報導

不少飼主會發現，家裡剛完成裝潢或重新布置後，寵物突然變得安靜、躲藏，甚至對平時熟悉的互動沒有反應。這種行為其實是牠們對環境改變的敏感反應，尤其與氣味、空間安全感密切相關。

新氣味對感官的刺激可能超出容忍範圍

裝潢材料、油漆、清潔劑與新家具表面，會釋放出多種氣味分子，對寵物而言，這些氣味可能過於強烈或陌生，讓牠感到困惑甚至不安。貓狗的嗅覺比人類敏感數倍，氣味的變化會直接影響牠對環境的判斷與舒適感，有時甚至會讓牠拒絕靠近原本喜歡的角落，選擇躲起來觀察環境是否安全。

廣告 廣告

家具位置、光線或動線改變時，寵物可能無法立即判斷出逃生路線，心理安全感下降。圖:istockphoto

安全感下降，行為自然出現防禦性

寵物在熟悉環境中建立心理安全感，當空間結構改變、家具位置重新排列，或光線與動線不同時，牠可能無法立即判斷出安全動線與避難路線。缺乏安全感時，躲藏、遠離人群、降低互動意願，或出現警戒行為，都是牠們本能的自我保護方式。這些行為並非對飼主疏離，而是在維持心理掌控與降低壓力。

觀察與循序漸進適應，是幫助牠們回穩的關鍵

飼主不應強迫寵物面對新環境，過度干預容易加重焦慮。可以提供熟悉的物品，如毛毯、睡墊、玩具或貓樹，讓牠在安全區域慢慢探索，同時維持原有餵食與互動規律，給予穩定感。透過耐心觀察，飼主能理解牠的安全範圍與適應節奏，逐步幫助牠建立對新環境的信任。

正向經驗累積，重建對環境的信任

當寵物開始自願探索新空間，甚至重新回到熟悉互動模式，代表牠的安全感逐漸恢復。飼主可透過定時餵食、規律互動，以及保持氣味熟悉度，讓毛孩在新環境中累積正向經驗，降低焦慮與躲藏行為發生的頻率，同時增進彼此的情感連結。

提供熟悉物品與規律互動，能夠讓牠們慢慢探索，逐步恢復安全感。圖:istockphoto

家中新裝潢後寵物卻躲起來，其實是在用行為傳達對環境安全感的評估。理解氣味與空間安全對牠的重要性，提供循序漸進的適應方式，飼主就能幫助毛孩在陌生變化中慢慢放鬆，重建熟悉的生活節奏與心理安定。