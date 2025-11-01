家裡都是小飛蠅？蚤蠅入侵1個月產卵上百顆！滅蟲專家授4招滅蟲

天氣潮濕，時晴時雨，昆蟲大軍是否已入侵你的家中？有網友在臉書發文，表示家中出現大量的蚊蟲，從廚房排水口飛進屋內，就算用膠帶封住排水口，但依然無阻它們飛入家中。究竟這些「不速之客」是什麼？又有什麼方法對付？

蚤蠅常出沒覓食和繁殖的地方

夏天潮濕多雨，容易吸引蚊蟲飛入屋。香港滅蟲專家任永強表示，網友遇到的昆蟲很有可能是「蚤蠅」，蚤蠅是蒼蠅的一種，一般會在大量有機物積聚的地方出現，例如浴缸或廚房的排水口、化糞池等，都是它們出沒覓食和繁殖的地方。

▲有蟲飛進網友家中。（圖／翻攝自臉書家居裝修分享谷）

排水口管道淤塞最適合產卵，膠帶封口都沒用

網友發文表示，就算用膠帶封住排水口，蚤蠅仍然飛進屋內。任永強表示，如果家中的廚房或浴室排水口有淤塞，蚤蠅會飛進去產卵繁殖，到時候就算封了廚房排水口都無補於事。

蚤蠅孵化期短，1個月可產卵上百顆

與其他昆蟲一樣，蚤蠅的繁殖周期很短，只需要短短7至14日，就可以由卵孵化成蟲，而且每隻雌蟲每次產卵可高達上百顆，2星期後蚤蠅的數目就會呈幾何上升，最快一個月全家就會「蟲滿為患」。另外，炎熱的夏天是蚤蠅繁殖的高峰期，若排水管內累積殘餘的有機物，包括頭髮碎屑，又或是食物殘渣等，都容易孳生大量蚤蠅。

專家教快速處理方法

其他網友建議，在住所內放置滅蟲炸彈。雖然這個方法可以一次消滅大量蚤蠅，不過任永強表示「治標不治本」，因為蚤蠅由排水管飛出來，如果不處理排水管內的有機物，問題始終存在，建議參考以下方法滅蟲：

可以向排水口內噴灑大量殺蟲水，大劑量殺蟲水可以清除管內大部分蚤蠅。 用膠帶封好排水口約一星期，消滅裡面所有幼蟲，也避免蚤蠅在滅蟲的過程中飛入屋內。 定時用1：99家用稀釋漂白水，或將洗潔精加水倒入排水管內，一方面可以溶解裡面的有機物，同時改變蚤蠅的生存環境。 在排水口裝上隔網，避免再有蚤蠅或其他昆蟲進入屋內，便可徹底解決問題。

