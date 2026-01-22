「家裡」還是「佳里」？ 警逮酒駕男：諧音梗還是在家裡能開車？

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子酒駕失控撞斷燈桿，警方到場時，王男大感不滿，大喊在「家裡」喝酒，開車回家怎遇到警察？讓警員一度滿臉問號，反問王男是在玩台南「佳里」區的諧音梗？還是「家裡」能開車？警方指出，無法證明王男房產多，但訊後依公共危險罪移送。

昨天晚間快10點，警方接獲民眾報案，指稱安南區長和路一段與館前一路口發生自小客車自撞事故，巨大撞擊聲響驚動附近居民。

警方依程序對王男酒測，結果數值嚴重超標，王男喝醉開車撞歪路旁燈桿，顯見當時力道猛烈，所幸王男僅受到輕微擦傷，表示不需要送醫救治。

但是王男酒測完，不滿抱怨，自稱明明在「家裡」飲酒，怎麼會遇到警察，質疑警員找麻煩，員警詢問，他是在家喝，還是在「佳里」區喝酒？還是他「家裡」可以開車？

王男竟不假思索回答「我要回家啊」，讓現場員警面面相覷，不曉得王男是「田僑仔」還是喝到忘記在哪裡。

警方指出，王男對「起點」與「終點」的認知出現嚴重矛盾，但其酒駕肇事事實明確，警方訊後全案依公共危險罪嫌，將王男移送台南地檢署偵辦。

警三分局藉王男的酒駕案宣導，酒後駕車不僅會造成視覺能力變差、運動反射神經遲鈍，還可能出現記憶力混亂，民眾若有飲酒需求，應落實「指定駕駛」或搭乘計程車、大眾運輸工具，切勿心存僥倖逞強上路，以免發生不可挽回的憾事，不僅危害自身安全，也威脅其他用路人的生命財產。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

