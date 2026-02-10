家變成喜歡的樣子了!屏東透天別墅以優雅美式寫下一家六口的童話故事

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司

小編帶你看好宅

居住於屏東的一家六口，未來的新家是一間坪數高達94.5坪的透天別墅。由於男屋主職業關係時常出差，希望未來的新家能擁有極高的互動性，讓有限的團聚時光能夠更緊密，但同時又希望能保留四名子女的個人空間。因此選擇與深耕室內設計多年，且擁有許多南台灣室內設計案例的張馨室內設計一同合作。



建築一樓以公領域定調，為凸顯互動性，選擇捨去不必要的隔間，以開放式格局呈現，讓空間看似各自獨立，實則緊密相連。客廳電視牆為特殊塗料所鋪陳，後方開放式書房的櫃體則以黑色呈現，收縮色模糊邊界，延展空間尺度，也為空間挹注些許復古氣息。開放式餐廳的圓桌位於場域中央，賦予日常來往更便利，搭配上以黑色沙龍為題的軟裝陳設，不論是烹飪、用餐還是在客廳閒聊都能彼此相伴，成就獨一無二的溫馨景觀。



廣告 廣告

私領域根據每位家族成員的喜好訂製，風格情境大不同。主臥室延續古典優雅調性，整合於系統櫃中的梳妝台搭配上獨立更衣間設計，在完善的機能中，將美式風的美學體現的淋漓盡致，舉手投足都是優雅從容。孩子們的房間個性鮮明，完美體現使用者個性，再輔以大量系統櫃設計，既能輕鬆收納又能簡單清潔，實用性超完善。



小編的最愛

建築的頂樓特別規劃了一間健身房，溫煦的木質天花，凝塑沉穩氛圍，大面落地鏡讓使用者能輕鬆觀察姿勢，確保安全性與姿勢正確，運動更有效率。

張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司／張馨

地址：新北市林口區仁愛路二段690號

電話：02-26085816

Email：service@i-cynthia.com

網站：https://reurl.cc/b3Wxyr

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司

立即聯絡>>>張馨室內設計/瀚觀室內裝修設計工程有限公司