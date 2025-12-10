家貓強制登記倒數1個月 未植晶片最高罰1.5萬元

寵物植入晶片完成寵物登記，走失時方便迅速聯繫飼主。（ 圖／新北市動保處）

家貓登記於今年1月1日起強制實施，飼主需為家中貓咪植入晶片並完成登記，緩衝期1年。新北市動保處提醒貓咪飼主，緩衝期即將屆滿，明年1月1日起，未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依《動物保護法》裁處3000元至1萬5000元罰鍰。呼籲飼主把握最後期限，同時提醒民眾在完成各項醫療處置後，務必確認寵物登記資料正確，保障自身權益。

動保處指出，辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。

寵物登記前需要在動物的頸背部植入晶片，植入過程簡單省時。（ 圖／新北市動保處）

動保處提醒，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿。貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

動保處說明，除一般寵物登記站外，動保處本部及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。另會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種。

