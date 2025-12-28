家貓未植晶片明年元旦起最高罰1.5萬元 勸導期桃市家貓登記數增3成

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2026年元旦起家貓未植入晶片並登記，飼主最高將被裁罰1萬5000元，勸導期1年將屆，桃市府動物保護處表示，今年寵物登記管理資訊網，桃園市貓登記數量增加1萬7096筆，較去年1萬3069筆增加3成，將持續透過疫苗施打、絕育等宣導活動，提升施打晶片及登記數。

自2008年起飼主必須為狗植入晶片並辦理寵物登記，違者可處3000元至1萬5000元罰鍰，今年元旦起，農業部也將家貓也納入，今年為勸導期，明年元旦起違者也將比照開罰，強化家貓飼主責任與管理。

桃市府動保處表示，依農業部公告2023年度全國家犬貓數量調查結果統計表及寵物登記管理資訊網歸戶系統統計資料統計(排除15歲以上犬貓)，桃園市家貓總估計數約11萬6175隻，寵登網貓登記10萬5561隻，登記率約90.86%。

桃市府動保處表示，近3年桃園市家貓登記數量持續增加，2023年新增1萬1715筆、2024年1萬3069筆，今年至今增加1萬7096筆，勸導期間登記數較去年明顯增加。

由於貓隻特性，大多數家貓足不出戶，許多飼主對施打晶片有疑慮，包括過去施打晶片後會被追蹤有無定期完成狂犬病疫苗等，即使強制政策上路，估計仍有大量家貓尚未完成晶片植入及登記。

桃市府動保處表示，飼養貓不需像狗有外出運動、社交或便溺等需求，只能透過貓離開住所如就醫，或走失經尋獲，才可知悉飼主未替貓完成晶片植入，此外，若有任何民眾檢舉案件也會追查。

桃市府動保處表示，將持續透過定期舉辦免費動物狂犬病疫苗、晶片預防注射暨宣導(下鄉)巡迴活動，以及偏郊區域推廣犬貓絕育方案實施計畫(免費施打晶片)等方式，提升施打晶片及登記數，此外，桃園市犬貓施打晶片不額外收取登記費用，僅收取寵物晶片及植入費用300元。

