家貓未植晶片明年元旦起開罰！最高1萬5千元 緩衝只到今年底

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

家中有養貓的民眾要注意了！農業部自今年1月1日起，正式將家貓納入強制寵物登記對象，並提供1年的緩衝期。距離明年只剩不到1個月，新北市政府動保處提醒，緩衝期限只到今年底，若未替家貓植入晶片並完成登記，明年起將依《動物保護法》開罰，金額最高可達新台幣1萬5千元。

若未替家貓植入晶片並完成登記，明年起將依《動物保護法》開罰，金額最高可達新台幣1萬5千元。（示意圖／Unsplash）

今年初農業部修正公告，將家貓比照犬隻，列為應辦理登記的寵物，明定須植入寵物晶片。明年元旦起，飼主若仍未依規定完成家貓晶片植入及寵物登記，將被裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，並要求限期改善；若屆期仍未完成，將可按次處罰，請飼主務必把握最後時間辦理。

廣告 廣告

新北市動保處也說明，寵物晶片就像貓咪的身分證，若家貓不慎走失，可透過晶片掃描迅速聯繫飼主，大幅提高尋回機率，同時也有助於落實源頭管理，降低惡意棄養情形。

動保處表示，辦理寵物登記非常簡單，飼主只需攜帶身分證明文件及家中貓咪，前往寵物登記站植入晶片，並完成線上資料登錄即可。此外，登記完成後，飼主也可透過「寵物登記管理資訊網」隨時查詢寵物的晶片與登記資料，確保資訊正確。

更多FTNN新聞網報導

聖誕樹下「多一橘」！英國女驚見山寨胖貓 本尊慘被關門外「眼神死」

到嘴邊肉條被搶走！ 布偶貓優雅形象崩壞「伸手狂巴狗頭」 網笑翻：氣到臉都變形

加班到深夜！ 她一進門見貓咪「衝上前撒嬌求抱抱」 網羨慕：立刻不累了

