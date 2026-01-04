家貓正式納入寵物登記 苗栗推巡迴防疫免收費

苗栗縣政府寵物登記制擴大及於貓，並從115年元月一日開始。（謝明俊攝）

國內近年家貓飼養數量持續增加，農業部已於113年12月修正公告，將原本僅適用於犬隻的寵物登記制度，擴大為犬、貓共同適用，並自115年1月1日起，家貓正式納入寵物登記強制對象。苗栗縣政府動保所推動寵物登記與疫苗注射等防疫措施，透過多元登記管道與下鄉服務，協助飼主就近、方便完成登記與防疫作業。

動保所表示，透過晶片植入與寵物登記制度，家貓若不慎走失，只要掃描晶片即可第一時間聯繫飼主，大幅提高尋回機會，也讓飼主更安心；完成登記後，飼主亦可隨時透過寵物登記管理系統查詢名下犬貓資料，掌握飼養與防疫狀況。苗栗縣持續以「走進社區」的方式推動防疫工作，結合下鄉巡迴辦理狂犬病疫苗注射及晶片植入服務，讓偏鄉及高風險地區的飼主也能輕鬆完成防疫。114年完成6,299隻（犬2,257隻、貓4,042隻），防疫與寵物登記制度推動已逐步展現成效。

苗栗縣政府寵物登記制擴大及於貓，並從115年元月一日開始。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年為讓民眾多元選擇最方便的管道完成防疫與登記，動保所除下鄉巡迴防疫活動外，民眾也可至動保所辦公室定點辦理，服務時間為每週一、三、五下午1時至4時；同時亦結合縣內特約動物醫院共同執行，協助犬貓完成狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記作業。其中，下鄉巡迴防疫活動現場辦理狂犬病疫苗注射及晶片植入寵物登記均免收費；至動保所定點服務或特約動物醫院辦理者，則依本縣公告之相關收費標準辦理。歡迎飼主多加利用。

動保所溫馨提醒，落實「晶片植入與寵物登記、定期施打狂犬病疫苗及妥善飼養管理」，是每一位飼主對動物、對社會應盡的基本責任。晶片登記不只是法定程序，更是守護毛孩安全的重要保障。犬貓未辦理晶片植入及寵物登記者，可處新台幣3千元至1萬5千罰鍰；未依法為犬貓完成絕育者，可處新台幣5萬元至25萬元罰鍰；犬貓未依規定每年定期施打狂犬病疫苗者，亦可處新幣3萬元至15萬元罰鍰。

