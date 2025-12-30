家貓登記制度緩衝期倒數 給愛貓一張寵物身分證

家貓登記制度緩衝期一年至今年十二月三十一日止，自明年一月一日起，經發現家貓未依規定辦理寵物登記及植入晶片，將依違反「動物保護法」規定裁罰，宜蘭縣政府籲飼主儘速帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為落實動物保護並落實飼主責任，依據農業部公告修正之「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，已自今年一月一日起，家貓正式納入應辦理登記之寵物範圍。縣府呼籲所有毛爸毛媽們，儘速帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片，給家中的「喵星人」一個正式的身分，建構更安全的毛孩生活環境。

動植物防疫所指出，考量民眾需時間適應新制，農業部已提供一年緩衝期。若自明年一月一日起，經發現家貓未依規定辦理寵物登記及植入晶片，將違反「動物保護法」第１９條規定，宜蘭縣政府將依法裁處三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並要求限期改善；若逾期未改善，將採按次處罰。

縣府強調，貓隻天性好奇且擅於躲藏，過去若不慎走失，因缺乏身分證明，尋回難度極高。納入登記制度後，一旦貓隻走失被尋獲，只要經由掃描晶片即可迅速聯繫飼主領回。這不僅能大幅提高尋回機率，更能有效從源頭減少流浪貓數量及棄養問題。