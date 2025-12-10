家貓登記緩衝期將屆滿 新北動保處籲飼主盡速完成植晶片

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）家貓強制寵物登記自明年1月1日起正式上路，新北市政府動保處提醒飼主把握最後緩衝期，未完成晶片植入與寵物登記將裁處3,000至15,000元；動保處強調，登記不僅符合法規，更能有效提升走失找回率。

圖／寵物植入晶片完成寵物登記後，就不怕走失回不了家。（新北市政府動保處提供）

新北市政府動物保護防疫處提醒貓咪飼主，家貓強制寵物登記的1年緩衝期將於今年底屆滿，自115年1月1日起，未替家貓植入晶片並完成寵物登記者，將依《動物保護法》裁處3,000元至15,000元罰鍰；動保處呼籲飼主務必把握最後期限，並於完成醫療處置後確認登記資料是否正確，以保障自身權益。

日前汐止區一名廖姓飼主開門未注意，家中愛貓趁隙溜出，飼主遍尋不著焦急萬分。翌日有民眾在仁愛路辦公室附近發現該貓，動保處人員接獲通報後將牠帶回新店動物之家安置，並透過晶片資料成功聯繫飼主，順利協助找回；動保處表示，正因飼主事前已完成寵物登記，才能讓走失的貓咪在第一時間回家。

動保處長楊淑方說明，辦理寵物登記相當簡易，飼主攜帶身分證明文件並帶著貓咪前往寵物登記站，即可完成晶片植入與相關手續，也可透過「寵物登記管理資訊網」查詢名下寵物的晶片號碼、絕育及其他資料；農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記，緩衝期將於今年底結束。

楊淑方提醒，貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

動保處呼籲，落實「登記、絕育、防疫」是每位飼主的基本責任，民眾盡快完成家犬家貓的寵物登記，115年起未完成者將依法開罰；動保處本部與8間公立動物之家皆提供登記服務，也會持續公布巡迴疫苗活動資訊，讓飼主更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種，協助飼主為毛寶貝打造更完善的保護網。

