一家都是英雄！詹能傑曾與弟弟協助太魯閣號出軌搜救 經歷曝光

基隆「台北生活家」社區大火釀成2死4傷，隊長詹能傑英勇殉職，他深厚的資歷及家庭背景也曝光，弟弟詹庭豪同樣也是資深消防員，兄弟倆曾共同參與太魯閣號出軌、復興航空空難等重大事件的搜救。

細數詹能傑的經歷，已經當了20年消防員的他，是警專23期畢業，跟妻子育有一女，家庭和樂，平常喜歡騎重機。他的弟弟詹庭豪，也同樣是資深消防員，資歷約15年，跟哥哥曾共同參與太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤、復興航空空難等重大災難事件的搜救。

詹能傑也有參與國道3號走山、普悠瑪翻覆等重大事件的搜救，此次社區大火他得知22歲于姓女子受困，二話不說衝入火場，三進三出找人，期間還提醒同僚要小心不要觸碰到可能倒下的雜物，但沒想到最後找到了人，把面罩給了對方，自己卻慘遭嗆傷不治，救災英雄葬身社區大火的火場，甜蜜家庭從此缺了一角，殉職身後留下妻女，令人鼻酸。

