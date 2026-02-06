家鄉映像誌攝影展在龍崎農會鹽倉庫揭幕了

記者張淑娟／龍崎報導

搭著龍崎空山祭的列車，一場「家鄉映像誌攝影展」六日在龍崎農會旁的鹽倉庫揭幕了，這是偏鄉學員在數位機會中心學習所展現的攝影成果，而每幅影像記錄家鄉最溫暖的故事，也呈現偏鄉學員樂於學習，同時留下故鄉最有溫度的畫面。

教育部數位機會中心（Digital Opportunity Center，簡稱DOC）六日在龍崎區龍崎農會鹽倉庫舉辦「家鄉映像誌」攝影展開幕活動，邀請各界一同欣賞偏鄉學員以鏡頭書寫家鄉情感的動人作品，展出的四十幅作品是經由攝影專家們所評選出來的，拍攝的工具雖然不是頂級的，卻拍出了最動人的畫面，而這場展出是由崑山科技大學台南高雄數位機會中心輔導團隊所策劃辦理。

策劃主持人賴正文表示，教育部數位機會中心是全國在地數位學習服務基地，長期致力於推動偏鄉地區數位學習，且透過生活應用、衛教保健、新興科技等多元課程，結合行動化數位諮詢服務，協助在地民眾善用數位工具、提升生活品質，目前於台南市及高雄市共設有廿四處DOC據點，是偏鄉重要的數位學習與服務據點，而偏鄉學員所學習的不論是雷雕或攝影等，不乏好作品，所以策劃此次展出，鼓勵學員將所學實際應用於生活。

一場「家鄉映像誌攝影展」在龍崎農會鹽倉庫揭幕。（記者張淑娟攝）

由於自一百一十二年起陸續辦理「看！佇家～挖欸故鄉」圖文創意大賽，及「家鄉的痕跡」攝影創作大賽等，均能引導學員運用日常可得的數位設備，發揮攝影創意，透過影像捕捉家鄉的自然風貌、人文景緻與生活記憶，記錄屬於自己與土地的珍貴故事，所以有了此次家鄉映像誌攝影展，共展出四十幅由DOC學員拍攝的攝影作品，內容涵蓋地方風景、人物紀實與生活場景，呈現偏鄉社區豐富多元的文化樣貌與溫暖情感。

此次展出的每一幅作品不僅展現學員的學習成果，也傳遞對家鄉的深厚情懷，二樓還設有數位影音媒體區，播放台南、高雄DOC收錄於國家文化資產網影片及DOC數位成果實體展，展覽期間現場有DOC數位文創商品展售、紅包袋燙金DIY，還可參加摸彩等活動，歡迎大家一起到龍崎看家鄉映像誌攝影展與漫步空山祭。