家鄉書店只賣參考書！ 世貿館館長回「嘉」 接住弱勢生

嘉義縣 / 綜合報導

多元學習的資源分布不均，造成相對弱勢者的資源有落差，卻有人無私奉獻，只為了接住無助的孩子們！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，嘉義縣民雄鄉的薪傳二手書店創辦人黃金山，他曾經是台北世貿二館館長，感嘆鄉下書店，都只賣參考書、文具和繡學號，沒有知識的增值、交換跟傳遞的功能；所以他買下舊光華商場，八成的舊書，免費送給經濟弱勢的孩子。退休後更回到故鄉民雄，提供免費一對一課輔，募集訓練了8000名大學生，讓上千名學業低成就的清寒學生，能夠翻轉命運！

老師細心講學生專心聽，每張桌子都只有兩張椅子，在別處一對一輔導貴森森，但在嘉義民雄這間二手書店，老師們全都是做義工，穿針引線的是創辦人黃金山。

薪傳二手書店創辦人黃金山說：「國中二年級到我這邊來，名片給他只會唸黃金唸不出來，他連ㄅㄆㄇ都不會，這種人有好多好多，弱勢孩子學業低成就，自我放棄看到書看到鬼，形成那種如同文盲不救他不行。」

曾經是台北世貿館長，辦國際書展親眼見證，求知若渴的人潮湧入信義特區，但家鄉嘉義民雄連一間，像樣的書店都沒有，創辦二手書店，清寒學生免費拿書，為了鼓勵看書風氣，每一次來拿書還能領一百塊。

薪傳二手書店創辦人黃金山說：「一大堆人帶孩子來拿書，目的好像有達到哦，經常來拿書的媽媽說，以後來的時候可不可以，只領一百塊不要拿書，我錯了啦這群孩子你想想，貧窮是框架學業低成就是種標準，把他釘在那個地方。」

面對清寒學業低成就的學生，完全免費大規模一對一家教，藉此建構未來進入社會階級，成為流動力量中的堅強後盾，各科系數學財經系，學校聽不懂來這裡，用很簡單的方式了解，數學最慘18分現在至少會及格，有成就感有進步，國中慢慢起來高中考前三。

中正大學社福系學生謝佩君說：「各自的狀況、生活議題，遇到困難會跟我們分享，不只幫助他課後輔導，也是可以解決生活中的疑難雜症。」光是租金水電師生餐費，每個月就超過十萬元，前十年也沒有捐助募款，黃金山燒光千萬退休金和儲蓄。

薪傳二手書店創辦人黃金山說：「我快要倒的時候很多人勸我，館長趕快關門啦你一直在借錢，我說我要怎麼關門，翻轉一個孩子的命運，等同千年百代的翻轉他的家族，要不然他只能複製輪迴，這哪裡是錢可以比擬的。」

學生陸續抵達，街口轉角掛著不起眼的招牌，但走上階梯卻是清寒學生們，未來人生可能大不同的轉捩點，如同黃金山為書店取的名薪傳，在嘉義民雄讓善的循環代代相傳。

