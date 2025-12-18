家鄉繪本創作計劃10年 12校展成果

用繪本來說家鄉故事，十二所學校展出創作成果。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

用繪本來說家鄉故事，教育局鼓勵學校創作家鄉繪本，十二所學校展出創作成果，除繪本外，並以故事展演形式，呈現學生以閱讀、踏查與創作認識家鄉的學習歷程。教育局表示，這項計畫推動邁入第十年，累計完成一百本家鄉故事繪本，內容涵蓋自然環境、歷史發展、地方產業與生活文化，已成為學校推動校本課程的重要教材。

教育局表示，透過繪本，引導學校建構以閱讀理解為核心的學習歷程，讓學生在蒐集資料、整理資訊與轉化表達過程中，系統性培養理解、分析與表達能力。十二本家鄉繪本，題材涵蓋漁村養蚵文化、世代漁民生活、民俗技藝傳承、地方產業興衰、文化創意與城市發展等面向，從孩子視角重新認識台南各地的家鄉故事。

繪本各具特色，內容涵蓋漁村產業、地方歷史、民俗技藝與城市記憶等主題。長平國小《船承》記錄三代漁民與大海共生的故事、文昌國小《阿公的粉鳥笭》呈現民俗活動中的家族情感；月津國小《小石獅圓舞曲》與佳里國小《佳在蔗裡》則從飲食文化與產業變遷，引導學生認識地方歷史。

教育局表示，「十載童心、百本築鄉」， 這些內容是地方累積深厚的人文底蘊與生活記憶，將持續學校以不同形式，推動閱讀結合在地文化，讓孩子在學習歷程中建立對家鄉的理解與認同。