家鄉一百問走讀柿鄉番路 5校參與

▲「東港好鵬派」城鄉聯盟推出三條主題小旅行，探索大鵬灣濕地與生態祕境。（記者陳真攝）

嘉義縣番路鄉農會為深化教師對地方農產、產業文化與土地故事的認識，日前與嘉義縣戶外教育及海洋教育中心合作辦理「教師研習︱家鄉一百問走讀柿鄉番路」，來自民和國中、民和國小、黎明國小、隙頂國小、內甕國小等五校、共八十位教師參與。藉由走讀、實地認識農產品與食農體驗課程，教師重新看見番路在地文化的深度，也為日後課程設計注入更多本土元素。

研習活動由各校校長親自帶隊，教師們走進農會「飲冰柿茶集」展售中心與食農體驗教室，從牛心柿、茶葉到各式加工產品，深入了解番路特色農產的發展脈絡。研習中的亮點「柿袋相傳」更讓教師們親手體驗柿染創作，在實作中投入創意，對農產的多元應用感到驚喜，更有多位教師直接預約日後希望帶學生體驗，將在地文化融入課堂教學。