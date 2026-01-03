家醜不可外揚？舅舅夜闖閨房性侵熟睡外甥女 她忍多年淚崩拒和解判決曝

社會中心／新北報導

女子幼時被舅舅性侵卻遭全家封口，成年後才鼓起勇氣曝光。（示意圖，非當事者／PIXABAY）

新北市一名男子利用與未成年外甥女同住之便，於2005年及2006年間，2度趁外甥女熟睡時進行性侵。少女成年後鼓起勇氣提告，並淚訴長年遭家族長輩以「家醜不可外揚」為由施壓隱忍。新北地院審理後，雖舅舅認罪並請求緩刑，但法官考量被害人身心受創且拒絕原諒，最終依成年人故意對少年犯乘機性交罪判刑，且不予緩刑。

判決書指出，該名男子為受害少女的小舅舅，2人具有家庭暴力防治法定義的家庭成員關係。案發當時，少女年僅14至16歲，與舅舅同住在新北市三重區的租屋處。男子為滿足一己私慾，先於2005年10月某日晚間10時許，趁少女熟睡不知抗拒之際，違背其意願進行性侵得逞；時隔一年，於2006年11月某日深夜，男子再度故技重施，於同住處2度侵犯熟睡中的外甥女。

廣告 廣告

這段黑暗記憶成為少女揮之不去的夢靨，直到成年後，她才決定不再隱忍，向警員報案提告。在偵查階段，男子坦承所有犯行，並與少女簽署調解書，原本請求法院給予緩刑機會。然而，少女透過律師向法院淚訴，自幼遭舅舅、母親及阿姨等親屬以「家醜不可外揚」為由要求隱忍，長年處於孤立無援的狀態，直到案件起訴後才知悉可尋求法律協助。少女強調，家族壓力造成她難以抹滅的陰影與創傷，因此堅決不原諒舅舅，並反對給予緩刑。

新北地院法官審酌，男子身為長輩卻侵害未成年外甥女，嚴重危害少女身心健康。雖考量男子無前科、犯後認罪且達成調解，符合刑法第59條情堪憫恕規定予以減刑，但鑑於被害人明確表達不願原諒，且為讓被告記取教訓，法院最終駁回辯護人提出的緩刑請求，針對2次犯行分別判處2年有期徒刑，以示懲儆。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

老公寓裝電梯現賺6百萬！北市加碼補助每戶僅付15萬「權狀竟還變大」

百萬股民領紅包！0050、0056配息金額出爐 這檔AI加持殖利率衝高

霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

