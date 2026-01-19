家醜不外揚 銀髮遭家暴藏黑數

新北市蘆洲雙屍命案，36歲廖姓獨生子涉嫌砍死雙親。專家指出，中高齡父母加上成年啃老子是「高風險組合」，父母常因家醜不外揚、保護孩子心態，難以對外求助；啃老族可能因長期羞恥，演變為憤怒或衝動，呼籲民眾提高警覺性，「多管閒事一點，可阻止憾事發生。」

精神科醫師楊聰財指出，啃老族的長期羞愧、無法修復自尊，常導致防衛性憤怒、攻擊性爆發；也可能因「我一無所有」的存在性崩潰，出現災難性想法；或對父母產生病態依附，當父母開始責備、不給錢，認知將父母扭曲成「阻礙生存的敵人」，進而產生殺意。

楊聰財強調，此案無家暴通報紀錄，不等於「沒有家內風險」，中高齡父母加上成年啃老子，是高風險組合。嫌犯曾犯下毒品案，成癮史、失業、長期依賴，更是紅色警訊，可能導致情緒調節能力下降、對挫折忍耐度降低、易怒，出現暴力行為。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群則分析，當孩子整天遊手好閒，父母可能會關心、提醒、鼓勵，但最終慢慢變成酸言酸語、責難、數落，長期下來可能覺得「認了」，但特定狀況重演，可能就會成為導火線，觸發孩子情緒。

然而，這類家暴事件常有黑數。羅惠群指出，長輩常因「文化羞恥感」而不對外求助，會覺得丟臉，認為自己沒管教好，也不想大義滅親，想保護孩子不被抓走。成年人的家暴，不同於兒虐需強制監管，當老年人選擇不提告、不離開受暴環境，外部資源很難介入。

羅惠群呼籲，台灣邁入超高齡，65歲以上老人超過20％，老人受虐恐逐漸增加，民眾需要更有意識，不只「小孩尖叫要通報」，若鄰居出現傷痕、不明聲響，也要提高警覺。守望相助，雞婆多管閒事，可能阻止憾事發生。