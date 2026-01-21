家醜爆炸兩天⋯貝克漢夫妻社群首發聲 維多利亞憶往事喊「寶貝」

在貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發布震撼全網的「決裂聲明」後，大衛（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）在沈默兩天後，於1月21日首度重返社群媒體。

令人驚訝的是，這對明星夫妻完全無視了兒子的控訴，選擇以「冷處理」的方式維持原本的生活節奏。

在大衛與維多利亞週三發布的Instagram限時動態中，完全沒有提及布魯克林，而是將焦點放在慶祝多位好友的50歲生日。維多利亞分享了多張珍貴的舊照與影片，為「辣妹合唱團」昔日隊友艾瑪邦頓 (Emma Bunton) 慶生。她分享了一張自己背著艾瑪的黑白舊照，並寫道：「生日快樂 @emmaleebunton，我好愛妳！！」她隨後發布了1996年熱門金曲《Say You'll Be There》的MV片段，稱呼艾瑪為「生日寶貝（Birthday Baby）」。

維多利亞還轉發小兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）的消息，克魯茲即將舉行巡迴演唱會，門票在周三早上開售幾分鐘後就售罄。維多利亞轉發克魯茲的貼文，還驚喜寫下「Wow！」，對小兒子相當自豪。

大衛則將重點放在足球圈的好兄弟身上。他發布了多張照片，祝賀曼聯時期的隊友菲爾尼維利 (Phil Neville) 與尼基巴特 (Nicky Butt) 生日快樂。大衛分享了與菲爾在球場擁抱的照片，以及巴特慶祝進球的瞬間，表現出深厚的兄弟情誼，心情似乎未受家族風暴影響。

布魯克林在週一的六張長圖中，指控父母一生都在操縱媒體論點，所有的社交媒體貼文都是「表演性質的」，直言「品牌貝克漢（Brand Beckham）高於一切」，甚至企圖收買他的姓名權。他明確表示：「我不想與家人和解，這是我這輩子第一次感到焦慮消失了。」

值得注意的是，大衛在週二參加瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇時，曾被媒體問及此事。雖然他未正面回答，但在談論社交媒體時意味深長地表示：「孩子們都會犯錯，應該允許他們犯錯。這就是他們學習的方式，我有時也必須讓我的孩子們去犯錯。」這番言論被許多網友解讀為大衛對布魯克林爆料行為的「溫柔反擊」，將兒子的控訴定調為「不成熟的錯誤」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導