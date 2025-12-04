家醫可做醫美！ 台大院長：不是科別問題

台大醫院院長余忠仁今(4日)受訪時指出，醫師能否執行醫美手術，「重點在訓練與能力，而不是科別」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部昨天二度與醫界溝通，針對醫美亂象管理拍板三大方向，包括終結醫學生一畢業就投入醫美的「直美」現象、限定由「11大外科系列」專科醫師執行美容醫學手術，及以輔導認證取代強制評鑑。其中家庭醫學科被納入可執行手術資格，引發熱議。對此台大醫院院長余忠仁今(4日)受訪時強調，醫師能否執行醫美手術，「重點在訓練與能力，而不是科別」，只要符合專業要求，雙專科執業並無不可。

針對外界擔心家醫科納入醫美手術，恐加速家醫科醫師流向醫美市場，余忠仁說，家醫科過去的訓練場域本來就不在醫美或外科，確實有醫師會先轉到外科接受住院醫師訓練，再投入醫美，但不論如何，「完整的訓練與能力要求一定要有，這是最基本的條件」。

余忠仁也說，無論醫師是否進入醫美領域，基本原則都是必須接受正規訓練、具備相應能力。只要完成訓練並取得必要的資格與認證，即便同時擁有兩個專科身分，「也是可以的」，關鍵不在原本屬於哪一科，而在於是否真正達到該項醫療行為所需的專業標準。

至於醫美診所管理由評鑑改採「輔導認證」，余忠仁認為，不論形式為何，核心精神都在於確保診所有良好的管理制度，執業人員具備應有資格，所有醫療行為都要回到病人安全。他指出，醫美涉及麻醉安全與醫師專業能力等多重風險，過去長期游離在既有管理架構之外，最後還是要回到醫療本身，訂出實際且明確的規範，對民眾健康才是最大的保障。

對於「輔導認證」制度管理力道是否不足，余忠仁認為，至少是一個開始，「凡事總要從頭開始」。他強調，相關團體應共同展現「對國人健康負責」的決心，而不是只停留在形式上的討論，輔導的最終目標仍是取得正式認證，而認證過程必須具備標準化與公信力，否則難以發揮實質管理效果。

